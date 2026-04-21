Prefeitura de Ji-Paraná destaca reflexão sobre cidadania e valores coletivos no feriado de Tiradentes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/04/2026 às 10h40

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná publicou, nesta segunda-feira, 21 de abril, uma mensagem institucional alusiva ao feriado de Tiradentes, na qual enfatiza a importância de valores relacionados à convivência social e à participação cidadã. No conteúdo divulgado, a administração municipal associa a data histórica à necessidade de reforço de princípios como coragem, justiça e responsabilidade com o coletivo.

Na manifestação, é apontado que o feriado ultrapassa o significado simbólico presente no calendário, sendo apresentado como um momento de reflexão sobre atitudes cotidianas e seus impactos na construção de um ambiente social pautado pelo respeito e pela união. A mensagem também destaca que comportamentos individuais podem contribuir para o fortalecimento de práticas ligadas à cidadania.

A prefeitura ainda expressa o entendimento de que o período deve ser vivido com tranquilidade e consciência por parte da população local, ao mencionar que o feriado pode representar uma oportunidade de pausa e reflexão para os moradores de Ji-Paraná.