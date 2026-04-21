Trump ameaça retomar ataques ao Irã se acordo não for fechado até prazo final

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/04/2026 às 10h23

A poucos dias do fim do cessar-fogo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou que pode intensificar ações militares contra o Irã caso não haja acordo para estender a trégua. A declaração foi feita nesta terça-feira (21), em meio a um cenário de negociações ainda incertas.

Durante entrevista a um programa de televisão americano, Trump afirmou que a continuidade dos ataques está entre as possibilidades consideradas pelo governo.

"Espero continuar bombardeando porque acho que essa é a melhor postura a se adotar"

O presidente também ressaltou que as Forças Armadas estão prontas para agir, enquanto representantes do governo se mobilizam para uma nova rodada de negociações no Paquistão.

O prazo atual do cessar-fogo se encerra na noite de quarta-feira (22), e o próprio Trump já sinalizou que considera improvável estender esse limite sem avanços concretos nas tratativas.

Do lado iraniano, ainda não há definição sobre a participação no novo encontro diplomático. Autoridades indicam que Teerã avalia as condições impostas, incluindo o reconhecimento de seu direito de enriquecer urânio.

A incerteza cresce diante do histórico recente: uma primeira rodada de negociações terminou sem acordo, e episódios como o bloqueio de portos iranianos e a apreensão de um navio ampliaram a tensão entre os países.

Mesmo assim, há expectativa de que delegações possam se reunir no Paquistão, embora com pouco tempo disponível para alcançar um entendimento antes do fim da trégua.

Autoridades iranianas têm adotado um discurso mais firme, com declarações sobre possíveis respostas militares em caso de retomada dos ataques. Também houve críticas diretas à postura americana nas negociações.

O impasse ocorre em um contexto estratégico, com o controle do Estreito de Ormuz voltando ao centro das disputas. A região é vital para o fluxo global de petróleo e tem sido usada como elemento de pressão por Teerã.

Com o prazo se aproximando, o cenário segue indefinido, com risco de nova escalada no conflito caso não haja consenso entre as partes.