Deputado Luizinho Goebel parabeniza policiais civis e militares pelo seu dia

Por Assessoria

Publicada em 21/04/2026 às 10h30

Na mensagem, o parlamentar destacou a importância do trabalho desempenhado por homens e mulheres que atuam diariamente na proteção da sociedade, muitas vezes colocando suas próprias vidas em risco para garantir a segurança da população.

Goebel ressaltou que a atuação das forças policiais é fundamental para a manutenção da ordem pública e para o fortalecimento da paz social. Ele também enfatizou a necessidade de reconhecimento e valorização desses profissionais, que enfrentam desafios constantes no exercício de suas funções.

“O trabalho dos policiais é essencial para a sociedade. São profissionais que merecem respeito, reconhecimento e melhores condições para desempenhar suas atividades com segurança e dignidade”, destacou o deputado.

O parlamentar também reafirmou seu compromisso com a segurança pública em Rondônia, defendendo investimentos na área e políticas que contribuam para a valorização das categorias.