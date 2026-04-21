Samuel Costa propõe agenda verde e industrial para Rondônia com foco em crédito de carbono e inovação

Por Ascom

Publicada em 21/04/2026 às 10h30

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), apresentou uma série de propostas que combinam sustentabilidade ambiental com desenvolvimento econômico. A agenda inclui desde a inserção do estado no mercado internacional de crédito de carbono até a criação de cidades inteligentes, além de medidas voltadas à reindustrialização e geração de empregos.

Um dos pilares centrais do plano é o aproveitamento do potencial de Rondônia no mercado de crédito de carbono. Segundo Costa, o estado pode atrair investimentos estrangeiros ao preservar suas florestas. “Vamos mostrar que é possível manter a floresta em pé e, ao mesmo tempo, gerar riqueza. Precisamos acessar o mercado internacional para financiar esse modelo sustentável”, destacou.

O pré-candidato também defende a conscientização do homem do campo, com incentivo a práticas agrícolas sustentáveis que conciliem produção e preservação ambiental. A proposta inclui assistência técnica e políticas públicas que garantam produtividade sem avanço sobre áreas de floresta nativa.

Na área urbana, Costa propõe a implementação de cidades inteligentes, com uso de tecnologia para melhorar mobilidade, segurança e eficiência energética. O plano também incorpora investimentos em saneamento básico, infraestrutura urbana e a universalização do acesso à água tratada, considerados essenciais para a qualidade de vida da população.

Entre as diretrizes, está o fortalecimento da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), que, segundo o pré-candidato, foi sucateada ao longo dos anos por gestões irresponsáveis. Costa também se posiciona contra a privatização de setores estratégicos, defendendo que o acesso à água deve ser tratado como um direito fundamental. “Água não é mercadoria”, afirmou.

Ainda no contexto das cidades, a proposta inclui o plantio de árvores frutíferas em espaços públicos, com o objetivo de promover segurança alimentar, arborização e qualidade de vida nas áreas urbanas.

Outro destaque é a renovação da frota de veículos públicos, com substituição gradual por carros elétricos e híbridos. A iniciativa busca reduzir a emissão de poluentes e alinhar o estado às práticas ambientais mais modernas.

No campo econômico, o plano prevê a reativação do parque industrial de Rondônia, com foco na atração de indústrias de ciência, tecnologia e inovação. Costa afirma que o estado possui grande potencial logístico e de matérias-primas, mas precisa agregar valor à produção local. “Nossas riquezas não podem continuar saindo daqui por preço de banana. Precisamos industrializar, gerar empregos e renda”, afirmou.

Entre as propostas está ainda a criação de um polo industrial de confecção, com incentivo à cadeia produtiva têxtil e capacitação de mão de obra local. A expectativa, segundo o pré-candidato, é impulsionar a economia regional e diversificar as fontes de renda.

Com um discurso que alia preservação ambiental e crescimento econômico, Samuel Costa busca se posicionar como uma alternativa voltada ao desenvolvimento sustentável de Rondônia, apostando na inovação, na indústria e na valorização dos recursos naturais do estado.