De virada Araguaína bate o Gazin Porto Velho no Aluízio Ferreira no Brasileiro

Por FFER

Publicada em 20/04/2026 às 09h30

Jogando na tarde deste domingo no Aluízio Ferreira a Locomotiva perdeu a invencibilidade em casa no Brasileiro da Série D, a Locomotiva saiu na frente Com Ruan Costa logo aos 16 minutos, mas acabou sofrendo a virada do Araguaína de Tocantins com o gol de Thalyson e um gol contra de França. Com a derrota por 2 a 1 a Locomotiva perdeu a invencibilidade e caiu para a terceira colocação no Grupo A2.

O Gazin Porto Velho abriu o marcador com Ruan Costa, aos 16 minutos da primeira etapa, mas o Tourão do Norte não se desesperoue e chegou ao empate ainda no primeiro tempo com Thalyson aos 36. O 1º tempo terminou com o empate de 1 a 1.

No segundo tempo, a forte chuva deixou o jogo mais truncado e físico, mas logo no primeiro minuto, Gabriel William quase ampliou para o Araguaína, em seguida Tcharlles respondeu com uma boa chance de gol. Mas a a segunda etapa ficou marcado por muitas faltas e cartões amarelos.

Na parte final da partida, aos 33 minutos, após cruzamento de Thalyson, França desviou e marcou gol contra, colocando o Araguaína em vantagem. Depois disso, o Gazin Porto Velho pressionou em busca do empate, mas parou na defesa bem postada dos visitantes. O Tourão do Norte suportou a pressão até o apito final e garantiu a vitória fora de casa.

Com os três pontos, o Araguaína chegou a sete e se mantém no G4, ocupando a segunda posição, atrás do Guaporé apenas no saldo de gols (3 a 2). A Locomotiva aparece em terceiro, com seis pontos. Na próxima rodada, o Gazin Porto Velho vai até Rolim de Moura enfrentar o Guaporé no dia 25 de abril, sábado no Cassolão, enquanto o Araguaína recebe o Independência-AC, no domingo dia 26 de abril às 16h, no estádio Mirandão.

Foto: Josiel Silva