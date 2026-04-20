Guaporé vence mais uma no brasileiro e assume a liderança do Grupo na Série D

Por FFER

Publicada em 20/04/2026 às 09h15

Pela terceira rodada do Brasileiro da Série D o Guaporé venceu o Humaitá do Acre por 3 a 1 no estádio Cassolão, com o resultado o Jacaré da Zona da Mata soma 7 pontos e assume a liderança do Grupo A2, enquanto o time acreano amarga a terceira derrota na competição. Os foram marcados por Cassimiro (2) e Daniel Felipe, enquanto LC descontou para o Humaitá.

Após a terceira derrota o Humaitá chegou a três jogos sem pontuar na Série D e realiza uma das piores campanhas entre todas as equipes ocupando a última colocação no Grupo A2. A diretoria, por enquanto, não pensa em ampliar os investimentos para sequência da competição. No próximo dia 26 o Humaitá do Acre joga em casa no estádio Arena da Floresta diante do Galvez, o derby está marcado para às 16h.

Com duas vitórias e um empate o Guaporé somou 7 pontos e assumiu a liderança do grupo, mas o Gazin Porto Velho com 6 pontos pode chegar aos mesmo 7 pontos ou somar 9 pontos, a Locomotiva recebe o Araguaína do Tocantins no estádio Aluízio Ferreira. Na próxima rodada, no dia 25, Guaporé e Gazin Porto Velho voltam a medir forças após as semi finais do Rondoniense Sicredi, a partida pelo Brasileiro Série D será 20h30 no Cassolão e pode valer a liderança do Grupo A2.

Foto: Bruno Figueiredo