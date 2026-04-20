O modelo Fúria; o método Chaves; dupla copia Confúcio, Raupp e Cassol; e Mariana testa a própria popularidade

Por Herbert Lins

Publicada em 20/04/2026 às 10h02

Professor Me. Herbert Lins – DRT 1143 / Samuel Ribeiro – Marketólogo

O teste de popularidade para dimensionar a aceitação popular

CARO LEITOR, um teste de popularidade é uma ação no intuito de medir o nível de acessibilidade, reconhecimento ou fama de alguém, marca ou produto junto ao público-alvo. A popularidade age como uma tabela, verificando a ocorrência real de pessoas famosas ou políticos. Tais testes são geralmente realizados nas ruas, shoppings centers, aeroportos e outros. No jogo do poder, pesquisas de opinião ou caminhadas de políticos nas ruas possibilitam avaliar o nível de apoio, reconhecimento e a percepção da população em relação à figura pública que representa mediante manifestações espontâneas por meio de saudações, cumprimentos de mães e abordagem para fotos. Com o advento da internet, esses testes são cruciais para entender se a imagem construída nos meios de comunicação tradicional ou nas redes sociais corresponde ao carisma e reconhecimento das pessoas no “mundo real”.

Popularidade

Os políticos profissionais utilizam ferramentas e métodos para testar a sua popularidade, garantindo que suas ações estejam alinhadas com a percepção popular e permitindo ajustes estratégicos.

Estratégicos

Os ajustes estratégicos são realizados por meio de pesquisas de opinião pública, análises de dados e inteligência, leitura de contexto socioeconômico, articulação política, análise de “retrato do momento” e acompanhamento de redes sociais e engajamentos.

Feeling

Os políticos não dependem só de “feeling” para medir sua própria popularidade. Eles precisam de estratégias para definir se o político deve manter o foco em determinadas ações ou mudar a abordagem para evitar a queda na popularidade.

Lula

O presidente Lula (PT-SP) tem testado a sua popularidade mediante discursos, viagens, ventos políticos, entrevistas nos meios de comunicação tradicional, campanhas de imagem, aparições públicas para entrega de ações do seu governo e nas redes sociais com vídeos mostrando energia física para combater críticas sobre a idade avançada.

Flávio

O pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) “testa a popularidade” com ferramentas estratégicas de análises de dados modernas e convencionais, em especial, pesquisas de opinião como principal termômetro, engajamento nas redes sociais, eventos políticos e articulação política de bastidores.

Cury

O presidenciável Augusto Cury (Avante) faz uso de sua reputação de autor de best-sellers antes mesmo de testar a sua popularidade. Ele está construindo a sua imagem e posicionamento político por meio das redes sociais e entrevistas, recorrendo ao discurso antipolarização e mensagem focada em saúde emocional, educação e “pacificação” do país.

Caiado

O presidenciável Ronaldo Caiado (PSD-GO) deixou o governo de Goiás com aprovação em alta, por sua vez, pesquisas mostram que ele ainda tem baixo desempenho nas intenções de voto em escala nacional. Caiado tem insistido em comparar Goiás com o resto do Brasil, dizendo que quer levar o “modelo goiano de gestão” para o país.

Comparar

Falando em comparar, o pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) recorre ao método do presidenciável do seu partido Ronaldo Caiado (PSD) ao dizer repetidamente que quer levar o “modelo Fúria de gestão em Cacoal” para o governo de Rondônia.

Defende

Não muito diferente do ex-prefeito Fúria de Cacoal, o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (União), nas entrevistas que concede, defende a ideia de que levará o “modelo Chaves de gestão frente à Prefeitura de Porto Velho” para o governo do estado.

Vitrine

Os pré-candidatos a governadores Adailton Fúria (PSD) e Hildon Chaves (União) recorrem ao mesmo método dos ex-prefeitos Confúcio Moura (MDB) - Ariquemes, Valdir Raupp (MDB) e Ivo Cassol (PSDB – à época), ambos de Rolim de Moura, para fazer das respectivas gestões frente a prefeituras como vitrine para conquistar o governo de Rondônia.

Testou

No final de semana, o ex-prefeito Hildon Chaves (União) testou a sua popularidade caminhando com sua cadela Nina de estimação no Espaço Alternativo. Hildon testou sua popularidade com os frequentadores do espaço, basta comprovar nas redes sociais. Detalhe, Hildon, ainda como prefeito da capital, sempre levou Nina para passear nas imediações de sua residência.

Percorre

O pré-candidato a senador Bruno do Bolsonaro Scheid (PL) colocou o pé na estrada no feriadão e percorre o estado visitando lideranças bolsonaristas. Bruno esteve visitando feiras públicas em Ariquemes e Buritis, concedeu entrevista em Porto Velho e participou de eventos em Urupá.

Dobradinha

Quem também colocou o pé na estrada e testou a popularidade foi o pré-candidato a senador Luis Fernando (PSD). Ele visitou Ariquemes e teve encontro político com o pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) em Cacoal. Ambos vão fazer dobradinha política no palanque das eleições deste ano.

Ausência

A ex-deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos) está testando a sua popularidade timidamente após a derrota sofrida nas eleições municipais de 2024. Ela segue ausente e o eleitor pode sentir essa ausência e começar a compará-la com políticos que só aparecem de quatro em quatro anos para pedir votos.

Apoio

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) é um entusiasta de esporte radical. Ele tem dado apoio com muita energia para a realização do Campeonato Rondoniense de Motocross. A abertura aconteceu ontem (19) em Cacoal, capital da região do café.

Raio

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) amplia a territorialização da atuação política. Alan, no feriadão, marcou presença nos municípios de Espigão do Oeste, Monte Negro, Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Alta Floresta do Oeste. Alan está um raio e não para com agenda na capital e no interior.

Canteiro

O projeto da Semtran, com execução da Emdur, de implantar um canteiro central na Estrada dos Periquitos que liga bairros da Zona Leste à BR-364, está causando revolta e indignação da população residente dos bairros Marcos Freire, Ronaldo Aragão e Ulysses Guimarães.

Conta

A gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos) através da empresa MBL não está dando conta de manter limpas as calçadas, meio-fio e sarjetas da Estrada dos Periquitos, vai dar conta de manter o paisagismo do canteiro central caso se conclua a obra?

Denúncias

O vereador Marcos Combate (Avante) fez denúncias contundentes em relação à intervenção do canteiro central na Estrada dos Periquitos, inclusive mostrou na prática a inviabilidade da obra e os riscos de acidentes de trânsito mediante o estreitamento da via.

Criticaram

Os vereadores Dr. Breno Mendes (Avante) e Gedeão Negreiros (PSDB) também criticaram a intervenção da SEMTRAN/EMDUR na Estrada dos Periquitos visando implantar o canteiro central. Ambos pediram a suspensão imediata da obra e recomposição do estado anterior da via de acesso aos bairros Marcos Freire, Ronaldo Aragão e Ulysses Guimarães.

Parabeniza

Falando em EMDUR, a coluna parabeniza a intervenção na comunidade Terra Prometida mediante a implantação da iluminação pública de LED na parte alta e baixa da comunidade. O pleito foi um pedido do ex-candidato a vereador Rogério Quaresma.

Sério

Falando sério, os ajustes estratégicos da popularidade de um político devem recorrer aos resultados eleitorais anteriores do próprio candidato e dos adversários, participação em eventos públicos para dimensionar a quantidade de pessoas e a reação do público presente, por fim, contato direto com eleitores por meio de aparições em espaços públicos.