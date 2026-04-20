Ponte do Bate Estaca garante passagem segura na Estrada de Santo Antônio

Por André Oliveira

Publicada em 20/04/2026 às 11h35

Após semanas de trabalho intenso, a nova ponte do Bate Estaca, localizada na Estrada de Santo Antônio, está liberada para o tráfego e entra agora na fase final de acabamento. A estrutura foi construída para garantir mais segurança e evitar problemas antigos que, durante o período de chuvas, chegavam a isolar famílias na região.

Nova ponte foi projetada com estrutura metálica e canal reforçado com pedras do tipo rachão

A obra ganhou prioridade após as fortes chuvas do fim de fevereiro abrirem uma cratera no local, interrompendo o acesso e obrigando motoristas a utilizarem uma rota alternativa pela Usina Hidrelétrica de Santo Antônio. Desde então, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) atuaram de forma contínua na reconstrução e no reforço da área.

A nova ponte foi projetada com estrutura metálica e canal reforçado com pedras do tipo rachão, o que amplia a vazão da água e reduz o risco de novos rompimentos. A solução adotada também permite uma passagem mais natural do igarapé, respeitando as características do local.

De acordo com o secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede, a estrutura foi liberada após avaliação técnica e apresenta bom desempenho. “A ponte foi liberada o acesso há algumas semanas. Nossa equipe técnica acompanhou tudo e segue dentro dos padrões. Não houve alteração na estrutura em relação ao peso, e ela está respondendo muito bem, dentro do que foi projetada”.

Thiago Cantanhede disse a estrutura foi liberada após avaliação técnica

Segundo ainda o secretário, neste momento, os trabalhos se concentram nos ajustes finais. “Agora estamos na fase de acabamento, com instalação de guard rail lateral, finalização do meio-fio e terraplanagem nas laterais. A Caerd também estava atuando no local com a passagem de tubulação, então aguardamos essa etapa. A expectativa é que até a próxima semana a obra esteja 100% concluída para a população”.

O “guard rail”, também conhecido como guarda-corpo, é uma estrutura de proteção instalada nas laterais de pontes e vias para aumentar a segurança de pedestres e motoristas. Além de proteger veículos, o guard rail também é fundamental para garantir a segurança de pessoas que circulam a pé, especialmente em locais com grande fluxo ou pouca visibilidade.

Além da estrutura principal, a obra também recebeu serviços de pintura e iluminação, contribuindo para mais visibilidade e segurança no período noturno. O projeto buscou integrar a construção ao ambiente natural, garantindo funcionalidade sem comprometer o entorno.

Outro ponto destacado pelo secretário foi a eficiência da solução adotada para o escoamento da água, já que, pela altura da ponte, o volume que passa por baixo é muito superior ao de um tubo de dois ou três metros, o que demonstra uma escolha assertiva baseada no maior volume de chuva já registrado na região.

Fotos: Hellon Luiz