Luciano Huck expõe relação de Lívia Andrade com lutador de UFC ao vivo: “Botando ele pra dormir”

Por BNEWS

Publicada em 20/04/2026 às 11h56

Durante o ‘Domingão com Huck’ do último domingo (20), Luciano Huck expôs ao vivo o suposto relacionamento entre Lívia Andrade e o lutador do UFC Alex Poatan, surpreendendo a própria apresentadora.

A situação começou em tom de brincadeira, quando Ed Gama comentou sobre os romances que estariam surgindo nos bastidores da atração. “Toda semana alguém traz o namorado. A Lívia trouxe o Poatan e eu trouxe o Defante”, disse.

Na sequência, Huck não só entrou na brincadeira como confirmou o envolvimento, afirmando que o romance teria começado dentro do próprio programa. “Se eles casarem, vai ser nesse palco, porque começou nessa cadeira”, declarou, mencionando a troca de olhares entre os dois.

Com o apoio de Rafael Portugal, o apresentador foi ainda mais direto e cravou: “Ela tá namorando Poatan”.

Diante da exposição, Lívia Andrade demonstrou surpresa e tentou desconversar. “Eu tô fazendo aula de defesa pessoal”, respondeu, tentando mudar o rumo da conversa.

Sem aliviar, Huck seguiu com o tom bem-humorado. “Tá, sim. Tá no mata-leão, tá botando ele pra dormir. Isso que ela tá fazendo”, ironizou. Mesmo com a insistência dos colegas, a apresentadora manteve a versão de que a relação é apenas profissional. “Eu tô treinando pra caramba. Tô malhando”, afirmou.

Vale lembrar, que Lívia Andrade foi vista ao lado do lutador, no mês passado, durante um evento de MMA realizado no Rio de Janeiro, e deixaram o espaço no mesmo carro.