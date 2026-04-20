Luma de Oliveira recusa retorno ao Carnaval: “Não sinto saudade”

Por IG Gente

Publicada em 20/04/2026 às 11h58

A ex-modelo e empresária Luma de Oliveira, de 61 anos, afirmou que não sente saudades de desfilar no Carnaval e revelou ter recusado um convite recente para voltar à Marquês de Sapucaí. Em entrevista ao iG durante o Rio Fashion Week, no último sábado (18), ela contou que foi procurada pelo mestre de bateria Mestre Ciça para integrar a bateria da Viradouro, campeã do Carnaval de 2026, mas optou por não aceitar o convite.

“Saudade não, porque eu estou sempre com elas. Eu fiz amizade com muita gente do mundo do samba, estou todo ano na Avenida, converso com muita gente do samba mesmo, mestre de sala, porta-bandeira, rainha de bateria. Então eu parei de desfilar, mas eu não deixei essa energia longe. Eu estou nessa energia, sempre”, afirmou Luma, ao explicar que, embora esteja fora dos desfiles, mantém uma relação ativa com o universo carnavalesco.

Convite recusado

Sobre a possibilidade de um retorno pontual, ela revelou que chegou a ser convidada para o desfile campeão deste ano, mas recusou por considerar que o momento deveria ser exclusivo do mestre de bateria.

“Quando foi em maio que o mestre Ciça me ligou e falou: ‘Luma, eu quero você esse ano na bateria’. Nós começamos juntos na Viradouro, o primeiro ano dele lá foi o meu. A gente continua amigo, ele me chamou para sair. Aí eu falei: ‘Ciça, eu sabia que você ia me ligar, mas eu quero que você ouça o seguinte: eu quero um mundo para você. Eu quero só você lá’”,Luma de Oliveira

Segundo ela, o convite envolvia também a presença da atriz Juliana Paes, que acabou aceitando participar do desfile. Luma explicou que preferiu não dividir os holofotes. “Ele falou: ‘Mas eu preciso ter você lá perto’. Eu disse: ‘Eu vou estar. Mas você não tem noção do que é ser um enredo, do que é a vida voltada só para você, e eu te gosto tanto que eu quero isso só para você’. A Juliana também me ligou, ‘Luma, vamos, vamos’. Eu falei: ‘Ju, vai, porque eu e você, deixa’. E foi como tinha que ter sido. O carnaval foi dele”, disse, destacando que acompanhou de perto o desempenho do amigo.

Ao falar sobre beleza e rotina, Luma adotou um tom bem-humorado e sincero ao admitir que não segue padrões rígidos. “Eu acho tão lindo quando as mulheres falam ‘eu tenho uma rotina, eu faço isso e aquilo’. Meu Deus, que coisa linda. Mas eu não tenho, deveria ter, eu sei, mas eu não tenho”, afirmou. Ela explicou que a rotina profissional e pessoal acaba dificultando a disciplina com autocuidado. “Eu tenho meu trabalho, tenho casa para cuidar, tenho trabalho de empresária também. Então eu teria que fazer ali 20 minutinhos por dia e isso não muda em nada”, disse.

Ainda assim, defendeu a importância de hábitos saudáveis e bem-estar emocional. “Eu fiz rinoplastia quando tinha 18 ou 19 anos e achei que isso estava bom. O resto foi com ginástica, porque tive dois filhos e malhava bastante. Mas eu acho que uma boa alimentação, boa energia e tentar viver o mais tranquilo possível, ter paz, ter bons pensamentos, isso ajuda. Isso é algo que me ajuda. E amigos, né?”, completou.