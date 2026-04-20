Sine Municipal abre mais de 60 vagas de emprego nesta semana em Porto Velho

Por Renata Beccária

Publicada em 20/04/2026 às 11h20

Sine orienta que o cadastro seja mantido atualizado, com informações completas sobre escolaridade e experiências

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho já pode se preparar para a semana. A Prefeitura de Porto Velho divulga novas vagas por meio do Sine Municipal, com opções para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Ao todo, o painel reúne mais de 60 vagas distribuídas entre ensino fundamental, médio, superior e funções que não exigem escolaridade formal.

No nível superior, são 8 vagas disponíveis, com destaque para cargos como assistente de vendas (closer júnior), professor de inglês, analista contábil e assistente técnico de engenharia civil.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da iniciativa para fortalecer a economia local e ampliar as oportunidades para a população. “Nosso compromisso é criar caminhos para que o trabalhador tenha acesso ao mercado de trabalho. O Sine Municipal é uma ponte importante entre quem precisa de emprego e as empresas que estão contratando, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de Porto Velho”.

Para quem possui ensino médio, estão abertas 38 vagas, incluindo funções com maior número de oportunidades, como vendedor externo (10 vagas), atendente de lanchonete (9 vagas) e promotor de vendas (5 vagas).

Já o nível fundamental conta com 7 vagas, com opções para empregada doméstica, babá e caseiro.

Há ainda vagas que exigem curso técnico ou profissionalizante, como oficial de manutenção II, além de oportunidades sem exigência de escolaridade, como mecânico geral, garçom e instalador de rastreador.

O Sine Municipal também disponibiliza 2 vagas para pessoas com deficiência (PCD), destinadas ao cargo de auxiliar administrativo, com exigência de laudo médico atualizado.

Para se candidatar, o trabalhador deve comparecer ao Sine Municipal com documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. No atendimento, o candidato realiza cadastro e pode ser encaminhado conforme o perfil das vagas. As oportunidades também podem ser consultadas online pelo portal do Sine.

O Sine orienta que o cadastro seja mantido atualizado, com informações completas sobre escolaridade e experiências, o que aumenta as chances de encaminhamento para entrevistas. O serviço é gratuito e atua na intermediação entre empresas e trabalhadores, com foco na geração de emprego e renda no município.