Governo de Rondônia promove oficiais, praças e concede honrarias na homenagem a Tiradentes

Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 20/04/2026 às 12h02

A Polícia Militar de Rondônia realiza nesta quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 17 horas, no pátio de formaturas do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar de Rondônia, em Porto Velho, uma solenidade alusiva ao patrono das polícias militares, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, com a promoção de oficiais e praças, outorga da Medalha Mérito Tiradentes, Medalha Dedicação Policial Militar o compromisso dos aspirantes a oficial PM, ao primeiro posto do oficialato.

A solenidade em homenagem a Tiradentes, patrono das Polícias Militares do Brasil e símbolo imortal da luta pela liberdade, coragem e justiça, não apenas celebra o legado histórico do patrono da Polícia Militar, mas também reafirma o compromisso da corporação em servir e proteger a população, mantendo viva a memória daqueles que dedicaram suas vidas à causa da justiça e da liberdade.

Medalhas:

As medalhas servem como um lembrete da importância do trabalho em equipe e da confiança que a comunidade deposita na Polícia Militar. Ao valorizar a experiência, o estudo e o tempo de serviço, elas reforçam a cultura de respeito e agradecimento àqueles que dedicam suas vidas aos estudos e operações em prol da proteção do cidadão.

Data: 22 de abril de 2026 – Quarta-feira

Local: Avenida Tiradentes, 3360, em Porto Velho, Quartel do Comando-Geral

Hora: 17 horas