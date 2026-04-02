2º Festival de Pesca de Jaru: últimos dias para equipes se inscreverem na competição; premiação para os quatro primeiros colocados chega a R$ 11 mil

Por Ascom

Publicada em 20/04/2026 às 11h48

As equipes interessadas devem se inscrever até a próxima quarta-feira (22). A adesão ao torneio pode ser feita via WhatsApp pelo telefone 69 99909-3184 ou preenchendo o formulário clicando no link abaixo

https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSdZMoi0UfeWfJBPsqkhzhyh 7Q2M4PxozSkciSnMUg5H_YDMzw/ viewform

O 2º Festival de Pesca Esportiva é promovido pela Prefeitura de Jaru, por meio do Departamento de Comunicação (Decom), da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Semecelt), com apoio da Associação Comercial e Industrial de Jaru (ACIJ), Vanvera e Águas de Jaru – Aegea.

A premiação oferecida no festival chega ao total de R$ 11 mil, sendo R$ 5 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo, R$ 2 mil para o terceiro e R$ 1 mil para o quarto lugar. As equipes podem ser masculinas, femininas ou mistas, e serem formadas por até três pessoas por embarcação. A equipe vencedora será a que obter maior soma de centímetros dos peixes capturados.