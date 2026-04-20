Xuxa deixa mensagem de apoio a Ana Paula após morte do pai da finalista do BBB26

Por Isto É Gente

Publicada em 20/04/2026 às 11h51

Xuxa, 63, usou as redes sociais para enviar uma mensagem carinhosa a Ana Paula Renault, finalista do BBB 26, após ser citada pela participante como exemplo de força em meio ao luto. A mineira enfrenta a perda do pai, Gerardo Henrique Renault, que morreu no último domingo, 19, aos 96 anos.

O comentário de Ana Paula aconteceu depois de Tadeu Schmidt abrir uma exceção no protocolo do programa e revelar que também vive um momento de dor. O apresentador perdeu o irmão, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, falecido na sexta-feira, 17, aos 68 anos, após um mal-estar.

Durante a conversa, Ana Paula recordou um episódio envolvendo Xuxa e elogiou a apresentadora por seguir trabalhando mesmo após a morte de alguém próximo.

“A Xuxa nunca teve medo de ser quem é. Ela apresentou o programa e falou que precisava estar ali. Isso é muito forte”, disse a sister. “Acho que vi isso quando o pai dela morreu, ficou marcado na minha memória. Quando o Tadeu falou, lembrei na hora.”

Sensibilizada, Xuxa respondeu com palavras de apoio e disse desejar abraçar Ana Paula quando ela deixar o confinamento.

“Ana, queria te dar um abraço sincero, de coração para coração, e deixar esse carinho falar por si. Que você e sua família recebam as melhores energias para atravessar essa perda. Não se sinta sozinha. Receba todo o nosso carinho verdadeiro”, escreveu. “E, se você permitir, um dia quero te dar esse abraço pessoalmente.”