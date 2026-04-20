Novo espaço da Estrada dos Periquitos vai unir lazer, saúde e mobilidade em Porto Velho

Por Helen Paiva

Publicada em 20/04/2026 às 10h28

Novo projeto reúne diferentes estruturas no mesmo lugar

A Estrada dos Periquitos está deixando de ser apenas uma via de passagem para se transformar em um espaço completo de convivência para a população da zona Leste de Porto Velho.

O novo projeto reúne diferentes estruturas no mesmo lugar, pensadas para atender pessoas de todas as idades e incentivar hábitos mais saudáveis no dia a dia.

Entre as mudanças previstas estão a instalação de academia ao ar livre, ciclovia, calçada para pedestres e um canteiro central moderno, que vai ajudar na organização e segurança do espaço.

A proposta é simples, mas impactante: permitir que moradores possam caminhar, pedalar, se exercitar e aproveitar momentos de lazer sem precisar se deslocar para outras regiões da cidade.

Meire acompanha de perto as mudanças

Além disso, o local também deve se tornar um ponto de convivência, fortalecendo o uso dos espaços públicos e aproximando a comunidade.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa transforma a forma de viver a cidade: “Estamos transformando a via em um espaço de convivência, com mais lazer, mobilidade e qualidade de vida para a população.”

Obra que transforma a rotina

Moradora do bairro há 35 anos, Meire Andrade da Costa acompanha de perto as mudanças e acredita que o resultado final vai compensar os transtornos causados pela obra.

“Eu nasci e cresci aqui, e isso tudo é um sonho pra gente, porque nunca teve nada disso pra cá. A obra agora traz transtorno, né? Toda obra é assim, no começo é ruim… mas depois melhora. Já tá iluminado, e quando terminar vai ter playground pras crianças, academia ao ar livre, espaço pros ambulantes trabalharem… isso valoriza até o imóvel.”

Maria do Socorro vê na obra mais um avanço importante para o bairro

“Pra quem tem criança pequena, como eu, vai ser bom demais. Agora, durante a obra, não tá fácil não, mas a gente sabe que depois vai valer a pena.”

A expectativa também já chegou aos pequenos: “Eu quero um parquinho, vou brincar muito”, disse a filha de Meire, de 4 anos.

Mudança percebida ao longo dos anos

Aos 76 anos, Maria do Socorro da Costa Andrade vê na obra mais um avanço importante para o bairro e já faz planos para aproveitar o novo espaço.

“Eu amo dançar, caminhar… e quando tiver tudo pronto eu vou gostar muito. Vou lá fazer caminhada, vai ficar muito legal, ótimo pra nós.”

Proposta é oferecer à população um ambiente moderno, acessível e funcional

Moradora antiga da região, ela lembra das dificuldades de décadas atrás e destaca a evolução do local.

“Há 40 anos aqui era muito ruim… não tinha estrutura. Agora tem asfalto, ficou tudo tão bonito. E essa obra aí, quando terminar, vai ficar perfeita. Vai ser uma alegria pra gente.”

Mais do que uma obra de infraestrutura, o projeto da Estrada dos Periquitos representa um novo conceito de espaço público, onde mobilidade, lazer e bem-estar caminham juntos.

A proposta é oferecer à população um ambiente moderno, acessível e funcional, capaz de melhorar a qualidade de vida e transformar a rotina de quem vive na região.

Fotos: José Carlos