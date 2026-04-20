Energisa Rondônia está entre as 10 melhores distribuidoras do Brasil em qualidade do fornecimento, aponta ANEEL

Por Mauro da Silva Azevedo Junior

Publicada em 20/04/2026 às 10h49

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) colocou a Energisa Rondônia entre as 10 melhores distribuidoras do Brasil no ranking de Desempenho Global de Continuidade (DGC), que avalia a qualidade do fornecimento de energia. O resultado considera dados de 2025 e reúne 33 concessionárias com mais de 400 mil clientes.

O levantamento mede, principalmente, o tempo e a frequência das interrupções de energia, indicadores que refletem diretamente a experiência do consumidor.

De 30º lugar ao top 10 nacional

Quando a Energisa assumiu a concessão, em 2018, Rondônia ocupava a 30ª posição no ranking. Hoje, o estado figura entre as melhores distribuidoras do país no mesmo grupo de empresas de grande porte. A evolução é confirmada pelos melhoria dos indicadores técnicos:

O tempo médio sem energia (DEC) caiu 57%

A frequência de interrupções de energia (FEC) reduziu 68%

Na prática, isso significa menos quedas e restabelecimento mais rápido no fornecimento.

Investimento que virou resultado

Desde que chegou ao estado, a Energisa já investiu mais de R$ 5 bilhões na modernização e expansão do sistema elétrico. Nesse período, a rede de distribuição cresceu cerca de 24%, o número de subestações aumentou mais de 30% e as linhas de transmissão mais que dobraram de extensão.

Para o gerente de Assessoria e Gestão de Projetos da Energisa Rondônia, Ramon Leal, os números mostram uma mudança concreta na qualidade do serviço.

“A evolução apontada pela ANEEL reflete uma melhora real no fornecimento de energia. Menos interrupções e menor tempo sem energia significam mais estabilidade para residências, comércios, indústrias e serviços essenciais que contribuem diretamente para o desenvolvimento do estado”, destaca.

O ranking da continuidade é publicado anualmente pela ANEEL desde 2012 e funciona como um dos principais parâmetros nacionais para medir a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia.