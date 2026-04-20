Haddad credita polêmica sobre “Taxação do Pix” à gestão Bolsonaro e defende atuação do governo atual

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/04/2026 às 10h54

O cenário político paulista foi movimentado neste domingo (19) por declarações de Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo. Em publicação na rede social X, o petista buscou desvincular sua imagem do rótulo de "Taxad", atribuindo a origem das discussões sobre a tributação do Pix à equipe econômica do ex-presidente Jair Bolsonaro. Haddad aproveitou o momento para também elogiar a postura do governo Lula na liquidação do Banco Master, apontando o resultado como um mérito da atual gestão.

A controvérsia em torno do sistema de pagamentos instantâneos intensificou-se no final de 2024, quando uma norma da Receita Federal estabeleceu o monitoramento de transações superiores a R$ 5 mil para pessoas físicas. Embora o governo tenha justificado a medida como uma ferramenta essencial no combate à lavagem de dinheiro e à sonegação fiscal, a oposição rapidamente transformou o tema em uma bandeira política. O deputado Nikolas Ferreira foi uma das vozes centrais desse embate, gerando um alcance massivo nas redes sociais ao sugerir que o monitoramento seria o prelúdio de uma nova taxação sobre o consumo da população.

A forte pressão popular e o desgaste digital forçaram o governo federal a recuar e revogar a instrução normativa no início de 2025. Desde então, o Palácio do Planalto tem reiterado que não existe qualquer plano de instituir impostos sobre o Pix. O debate ganhou novos contornos quando o próprio Jair Bolsonaro admitiu, em março do ano passado, que sua equipe econômica chegou a debater propostas de tributação semelhantes, mas alegou ter vetado qualquer avanço sobre o tema durante seu mandato.

Agora, ao retomar o assunto, Haddad tenta neutralizar os ataques da oposição que o associam ao aumento da carga tributária. Ao apontar que a ideia teria nascido na gestão anterior, o pré-candidato busca inverter a narrativa que dominou as redes sociais nos últimos meses, posicionando-se como um defensor da estabilidade econômica enquanto foca em sua plataforma eleitoral para o estado de São Paulo.