Elon Musk é intimado pela justiça francesa por negligência em crimes digitais

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/04/2026 às 10h45

O bilionário Elon Musk, proprietário da rede social X, foi formalmente convocado por promotores de Paris para prestar depoimento nesta segunda-feira, dia 20. A intimação faz parte de uma investigação rigorosa conduzida pelas autoridades francesas sobre graves alegações de má conduta e falhas operacionais na plataforma. O foco central dos investigadores recai sobre a circulação de materiais que envolvem abuso sexual infantil e a disseminação de deepfakes, que são conteúdos manipulados por inteligência artificial para enganar ou difamar usuários.

O inquérito que originou a convocação foi aberto em janeiro de 2025 e busca determinar até que ponto a gestão da rede social tem sido omissa diante de crimes previstos no código penal francês. Além de Musk, o cronograma da justiça prevê que outros funcionários de alto escalão da empresa sejam ouvidos como testemunhas ao longo de toda esta semana, visando montar um panorama detalhado sobre as políticas de moderação da companhia.

Apesar da expectativa em torno do depoimento, permanece a incerteza sobre o comparecimento físico de Elon Musk e da CEO da plataforma, Linda Yaccarino, à capital francesa. Até o momento, a defesa da rede social não confirmou se os executivos viajarão para atender à ordem judicial ou se buscarão prestar esclarecimentos de forma remota, mantendo o caso em um momento de alta tensão diplomática e jurídica entre a Big Tech e o governo da França.