Seleção Brasileira Sub-15 goleia selecionado da FFER Social no estádio Aluízio Ferreira

A noite de sábado foi de festa histórica em Porto Velho, com um bom público nas arquibancandas do estádio Aluízio Ferreira, a Seleção Brasileira Sub-15 entrou em campo para enfrentar o selecionado da FFER Social, após uma semana de treinos os garotos da seleção brasileira enfrentaram o selecionado sub-17 de Rondônia, a partida pra seleção era de preparação para competições internacionais para o garotos de Rondônia um sonho realizado.
A partida começou e logo a seleção brasileira mostrou sua força, o primeiro gol foi marcado logo aos 8 minutos com Isaac, o jagador do Santos voltou a marcar aos 26 minutos, batendo no ângulo, um golaço. Aos 34 saiu o terceiro com Samuel livre na pequena área após cobrança de escanteio, Samuel cabeçou pra marcar 3 a 0 para o Brasil. Aos 40 minutos o quarto gol do Brasil, Kauã Pavuna fechou o primeiro tempo com outro belo gol.
No segundo tempo o Selecionado da FFER Social descontou logo aos 19 minutos, André Gustavo bateu forte de fora da área, o goleiro Arthur acabou falhando, apesar do chute forte e de ser enganado pela curva que a bola fez. Mas aos 28 minutos Kelvin recebeu cruzamento e livre na pequena área ampliou 5 a 1 para o Brasil. No minuto seguinte pênalti para o Brasil e Kelvin foi pra bola e deslocou Negretti, Brasil 6 FFER Social 1. No apitou final festa para o futebol de Rondônia e para o torcedor rondoniense que compareceu em bom número ao Aluízio Ferreira e contribuiu com um quilo de alimento não perecível, que será doado para um entidande filantrópica.
Foto: Josiel Silva
