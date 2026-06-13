Jogos da Copa; Treino do Brasil e luto no futebol; Tabelinha Rondoniense ...

Resultados dos jogos e mais abertura da Copa, treino do Brasil e luto no futebol. Tabelinha Rondoniense: torneios e seletivas agitam Rondônia.
Jogos do Grupo A da Copa e abertura das sedes Canadá e Estados Unidos, preparação do Brasil sem Neymar e adeus ao ex-zagueiro Brito.
Copa do Mundo - O México estreou com vitória na Copa de 2026 ao bater a África do Sul por 2 a 0 no Estádio Azteca. O jogo, porém, deixou a desejar no quesito técnico. Os gols saíram, após erros dos africanos: Quiñones abriu o placar no primeiro tempo e Raúl Jiménez ampliou de cabeça na etapa final.
O confronto foi tenso, acumulando três expulsões (Sithole e Zwane pela África do Sul, e Montes pelo México). O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio chamou a atenção ao se comunicar em inglês pelos alto-falantes do estádio ao aplicar os cartões.
Virada
Grande estreia no Grupo A. A Coreia do Sul venceu a República Tcheca por 2 a 1, de virada, em Guadalajara. Após dominar o primeiro tempo, a Coreia viu Krejcí abrir o placar para os tchecos de cabeça.
A reação asiática foi rápida e em grande estilo: Hwang In-beom empatou com uma linda cavadinha e, logo depois, Hyeon-gyu Oh se atirou na bola para garantir o gol da vitória. Com o resultado, a Coreia soma três pontos e divide a liderança do grupo com o México.
Mais Copa
O Canadá fez história. Pela primeira vez na história dos Mundiais, a seleção canadense somou um ponto ao empatar em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina, em Toronto. Empurrados por 45 mil vozes e astros como Alanis Morissette e Michael Bublé no show de abertura, os donos da casa superaram o nervosismo.
Os bósnios saíram na frente com Lukic (substituto de Dzeko). O Canadá pressionou, parou na trave e na zaga rival, mas buscou o empate com o craque Cyle Larin, que saiu do banco para decretar o placar final.
EUA
Que estreia. Os Estados Unidos fecharam a rodada dos anfitriões em grande estilo ao golear o Paraguai por 4 a 1. O time de Mauricio Pochettino foi avassalador no primeiro tempo: Bobadilla (contra) abriu o placar e Balogun anotou duas vezes, abrindo 3 a 0.
Na etapa final, o palmeirense Maurício diminuiu para o Paraguai, que conta com vários atletas do Brasileirão. Mas a festa era americana: nos acréscimos, Reyna acertou um lindo chute de três dedos para selar a goleada.
Brasil
A Seleção Brasileira realizou mais um dia intenso de treinos no CT Columbia Park focado na estreia da Copa do Mundo. O elenco dividiu as atividades entre trabalhos físicos na academia e treinos táticos com bola no gramado.
A grande atração foi Neymar Jr., que segue evoluindo na recuperação e participou das atividades com o grupo. Porém, com carga reduzida, o craque está fora da estreia e deve jogar só na próxima semana. O Brasil enfrenta Marrocos neste sábado (13), às 18h, em Nova Jersey.
Luto - O futebol brasileiro está de luto. Faleceu na quinta-feira (11) o ex-zagueiro Brito, campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1970. Ele estava internado há uma semana tratando uma pneumonia. Curiosamente, sua partida coincide com o dia da abertura da Copa de 2026 no mesmo Estádio Azteca onde ele se consagrou.
Revelado pelo Vasco, Brito defendeu gigantes como Corinthians, Flamengo e Cruzeiro. Na histórica campanha do Tri, destacou-se como o atleta mais bem condicionado do Mundial. Um verdadeiro gigante da nossa história.
Tabelinha Rondoniense
Inscrições para eventos de futebol, artes marciais e esportes escolares no estado.
Pênaltis - O bicho vai pegar na marca da cal! No dia 25 de julho, a AABB de Porto Velho recebe o Campeonato de Pênalti Danilo Paixão, um dos maiores eventos da modalidade em Rondônia. O grande vencedor vai levar para casa uma moto Factor 150 ED novinha!
As inscrições custam R$ 500 por dupla (cobrador e goleiro). Mas corra, porque as vagas são limitadas. Quem quiser garantir vaga ou pedir informações pode ligar para (69) 99239-8826. O torneio terá transmissão ao vivo pelo YouTube. Vai perder essa chance?
Seletiva - Chance de ouro para os lutadores de Porto Velho. A Semtel abriu as inscrições para a Seletiva Municipal de Taekwondo, que vai escolher os representantes da capital nos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR).
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 15 de junho pelo site fetron.com.br/eventos. O torneio ocorrerá no Centro de Ensino da PM/RO. Segundo o prefeito Léo Moraes e o secretário Cássio Moura, o objetivo é impulsionar os talentos locais rumo ao topo do estado.
Vilhena - A bola já está rolando no Cone Sul! Vilhena abriu oficialmente os Jogos Escolares de Vilhena (JEVs) 2026 em uma festa linda no Ginásio Jorge Teixeira. O torneio reúne mais de mil alunos-atletas de 19 escolas, que vão dar o sangue em 16 modalidades diferentes.
O grande destaque da abertura foi o karateca Pedro Gabriel Corá, medalhista mundial, que acendeu a pira olímpica. Organizado pela prefeitura, o JEVs serve como passaporte carimbado: os grandes campeões de cada categoria garantem vaga direto para os Jogos Escolares de Rondônia (JOER).
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