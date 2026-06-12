Entre sonhos, quadras e oportunidades: jovens vivem emoção do retorno dos Jogos Escolares

Por Jhon Silva

Publicada em 12/06/2026 às 14h22

O retorno dos Jogos Escolares Municipais de Porto Velho (JEM-PVH) tem significado muito mais do que uma competição esportiva para milhares de estudantes da capital. Para muitos deles, é a oportunidade de vestir a camisa da escola, fazer novas amizades, superar desafios e sonhar com voos ainda maiores dentro do esporte.

Airton Riam disputa pela primeira vez os Jogos Escolares Municipais e já carrega consigo o orgulho de representar sua escola

Entre os jovens atletas que participaram da abertura oficial realizada pela Prefeitura de Porto Velho, no Ginásio Cláudio Coutinho, estava Airton Riam, de 12 anos, estudante da Escola Capitão Cláudio. Apaixonado por futsal desde a infância, ele disputa pela primeira vez os Jogos Escolares Municipais e já carrega consigo o orgulho de representar sua escola. “A expectativa é muito boa. Queremos fazer grandes jogos e levar o nome da nossa escola da melhor forma possível, sempre com respeito aos adversários e à nossa equipe. Escolhi o futebol porque é uma paixão que eu tenho desde pequeno. Sempre gostei de jogar e sonhava em participar de uma competição como essa”, contou o estudante.

A história de Airton se repete entre os mais de 2,4 mil estudantes-atletas inscritos nesta edição do JEM-PVH. Ao longo dos próximos dias, jovens das categorias infantil e juvenil disputarão modalidades como futsal, handebol, basquetebol, voleibol, vôlei de praia, atletismo e ginástica rítmica em diversos espaços esportivos da cidade.

Júlia Carvalho já teve a experiência de representar Rondônia em uma etapa nacional realizada em Brasília

Mais do que buscar medalhas e troféus, os participantes enxergam os jogos como uma oportunidade de crescimento pessoal, desenvolvimento da disciplina e fortalecimento do espírito de equipe.

É o caso da estudante Júlia Carvalho, de 16 anos, da Escola Salazar, atleta da modalidade basquete. A jovem já teve a experiência de representar Rondônia em uma etapa nacional realizada em Brasília e agora sonha em voltar a competir em nível brasileiro.

“Participar de um campeonato brasileiro foi uma experiência surreal. Você encontra atletas de vários estados e vive momentos que marcam a vida da gente. Depois daquela experiência, me sinto muito mais confiante. Agora estou focada no Municipal porque ele pode abrir novamente as portas para chegar ao Brasileiro. Nossa equipe está treinando bastante e a expectativa é muito boa para fazer uma grande competição”.

O retorno dos Jogos Escolares Municipais acontece após mais de uma década sem a realização da competição e reúne 68 escolas da rede pública e privada de Porto Velho. A iniciativa fortalece o esporte educacional e cria oportunidades para que crianças e adolescentes desenvolvam habilidades dentro e fora das quadras.

Léo Moraes destacou que o investimento na juventude é fundamental para o desenvolvimento do município

Para o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Cássio Moura, o momento representa uma nova fase para o esporte estudantil da capital. “Ver milhares de estudantes reunidos novamente nos Jogos Escolares é motivo de muita alegria. Estamos devolvendo aos nossos jovens uma competição que faz parte da história de Porto Velho. O esporte ensina disciplina, respeito, convivência e abre caminhos para o futuro. Durante esses dias teremos escolas de toda a cidade participando de uma grande celebração do esporte e da educação.”

O prefeito Léo Moraes destacou que o investimento na juventude é fundamental para o desenvolvimento do município e que a retomada dos jogos representa um passo importante nesse processo. “Quando investimos em crianças e adolescentes, estamos investindo no futuro da nossa cidade. Os Jogos Escolares criam oportunidades, aproximam famílias, incentivam hábitos saudáveis e ajudam a formar cidadãos. Ver o Ginásio Cláudio Coutinho lotado de estudantes, professores e familiares mostra a força da nossa juventude e a importância de promovermos espaços que valorizem o talento e os sonhos dos nossos jovens.”

As competições seguem até o dia 14 de junho em diversos espaços esportivos da capital, transformando Porto Velho em um grande palco de integração, aprendizado e celebração do esporte estudantil.

Fotos: Hellon Luiz