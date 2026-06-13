Por Anoticiamais

Publicada em 13/06/2026 às 08h40

Os organizadores Ailton Live Show e o professor Uelton Salomão da WS, juntamente com a Diretoria e parceiros empresariais, estão preparando uma grande festa na Arena WS, localizada no Setor 03 de Jaru, que começa neste sábado (13), a partir das 15h30, com a grande final no Campeonato de Futebol Soçaite adultos entre as equipes Floresta Madeira de Ariquemes e Guarani FC.

A disputa vale premiação de R$ 5 mil para o campeão, além do lindo troféu e medalhas. Logo após a partida, haverá um telão assistindo o jogo de estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos pela Copa do Mundo de Futebol 2026.

No domingo (14), a partir das 9 horas, será realizado o Torneio de Futebol Soçaite de Base, entre as equipes do Ifro Atleta Cidadão de Jaru, WS Furacão e uma escolinha de futebol convidada da cidade de Governador Jorge Teixeira, com premiação aos campeões, pipoca, algodão doce (máquina adquirida pelo CMDCA recentemente) e cachorro quente para todos participantes.

Acontece em paralelo, o Torneio de Penalidades e Torneio de Futevôlei adultos.

A presidente da WS, Maria das Dores, a Dorinha, que sempre está à frente das ações e atividades realizadas pela Associação, juntamente com a tesoureira Keila Souza e a secretária Hilda Morete e demais membros da Diretoria, estão buscando cada vez mais recursos e parceiros para melhoras os atendimentos com crianças e adolescentes de Jaru e região.

Nossos projetos ativos são:

1 – Projeto Responsabilidade Social através da Cultura, Esporte e Lazer em Jaru, parcerias com CMDCA, SEMDES, Termo de Fomento 17/GP/2026/Prefeitura de Jaru, que através do Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Jaru, repassou recurso para WS Associação que adquiriu diversos materiais e equipamentos para melhor desenvolver suas ações.

2 – Projeto Ecoando Sons Amazônicos em Jaru, com aulas de percussão gratuita em dias de treino, através da SEMECELT/Prefeitura de Jaru/MINC/Governo Federal/Lei Aldir Blanc/PNAB.

3 – Projeto Atleta do Futuro, Termo de Fomento Nº621/2025/PGE/SEJUCEL, Governo de Rondônia. “Esse projeto conta com emenda do deputado estadual Dr. Luis do Hospital e do Programa Nota Legal Rondoniense, que juntamente com a WS Associação, que tem sido inesquecível para os alunos”, destacou Salomão.

4- Projeto Calçar Pés para Salvar Vidas! Parceria assinada recentemente com a Cresol, Fundo Social, que dará início no mês de julho 2026, na Arena WS. Materiais esportivos e contratação do monitor esportivo para trabalhar diretamente com alunos matriculados.

5- “Burger do Bem, alimentar o corpo, valorizar a pessoa”. Projeto que tem como parceiro o ex-aluno WS, empresário Rodolpho da El Toro, que lojas em Jaru e Ji-Paraná. Esse projeto será desenvolvido no próximo mês de julho de 2026.