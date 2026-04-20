Terremoto de forte magnitude provoca alerta de tsunami e paralisa serviços no Japão

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/04/2026 às 09h36

Um terremoto de grande intensidade registrado na costa nordeste do Japão levou autoridades a emitirem alerta de tsunami com previsão de ondas de até três metros. O abalo sísmico, que atingiu a região de Honshu, foi estimado entre 7,4 e 7,5 de magnitude por órgãos internacionais e japoneses.

O aviso de emergência incluiu áreas como a província de Iwate e regiões de Hokkaido e Aomori, consideradas mais vulneráveis. Em outras localidades do nordeste, o alerta foi menor, com previsão de ondas inferiores, chegando a cerca de um metro.

O tremor ocorreu pela manhã, no horário local, e provocou reações imediatas do governo japonês. A primeira-ministra Sanae Takaichi orientou que moradores deixassem as áreas de risco e buscassem locais elevados ou estruturas seguras.

“Os moradores das áreas onde foram emitidos alertas de tsunami devem sair imediatamente para terrenos mais altos ou locais mais seguros, como edifícios de retirada”

As primeiras medições indicaram ondas abaixo do nível máximo previsto. No porto de Kuji, em Iwate, o mar atingiu cerca de 0,8 metro, enquanto em Miyako, também na mesma província, o nível registrado foi de aproximadamente 0,4 metro. Apesar disso, autoridades alertaram para a possibilidade de elevação contínua do nível da água.

O impacto do terremoto também afetou a infraestrutura do país. Linhas ferroviárias de alta velocidade, incluindo o trem-bala entre Tóquio e Shin-Aomori, tiveram operações interrompidas após falhas no fornecimento de energia. Outros trechos no norte do país também foram suspensos, assim como serviços locais em Iwate.

No setor energético, a Tokyo Electric Power Company informou que não foram identificadas irregularidades nas usinas nucleares de Fukushima Daiichi e Daini, embora os trabalhadores tenham sido retirados por precaução. Outras instalações, como Onagawa e Higashidori, também operam sem anormalidades, segundo a empresa.

Uma força-tarefa foi criada pelo governo para avaliar danos e coordenar ações emergenciais, incluindo resgates e assistência à população. Até o momento, a extensão dos prejuízos humanos e materiais ainda está sendo apurada.

“As autoridades estão fazendo o possível para avaliar os danos, implementar medidas de resposta a desastres (...) e fornecer informações precisas”

Relatos indicam que o tremor foi sentido por vários minutos em diferentes pontos do país, inclusive na capital Tóquio.

O Japão está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, região marcada por intensa atividade sísmica. O país já enfrentou grandes tragédias relacionadas a terremotos, como o desastre de 2011, quando um abalo de magnitude 9,1 gerou tsunami e crise nuclear.