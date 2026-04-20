NOTA INFORMATIVA – Sobre a retirada em folha da parcela de 20% da GDEXT vinculada à avaliação de desempenho

Por ascom

Publicada em 20/04/2026 às 10h00

O Sindicato informa aos servidores que tomou conhecimento da retirada, em folha de pagamento, da parcela correspondente aos 20% da GDEXT vinculada à avaliação de desempenho, situação que tem gerado preocupação e insegurança entre os beneficiários atingidos.

Segundo as informações apuradas até o momento, a questão envolve uma discussão sobre a interpretação do período e da eventual exigência de avaliação de desempenho para manutenção da referida parcela, matéria que demanda análise técnica e jurídica mais aprofundada.

Diante desse cenário, o Sindicato esclarece que já está adotando todas as medidas administrativas cabíveis, buscando esclarecimentos formais junto aos órgãos responsáveis e cobrando providências para a imediata regularização da situação.

Fala do Presidente Almir José

“Paralelamente a isso, quero assegurar a todos que nossa assessoria jurídica, o escritório Fonseca & Assis Advogados Associados, já está em plena atividade. Estamos agindo de imediato com todas as medidas judiciais necessárias para proteger os direitos da nossa categoria. Nosso foco é claro: vamos ajuizar a ação cabível para resguardar os interesses dos servidores e lutar pela preservação dessa parcela que foi suprimida indevidamente. Podem ter certeza de que não vamos medir esforços para garantir o que é de direito de vocês.”

O Sindicato acompanha o caso com absoluta prioridade e reafirma seu compromisso de atuar, em todas as frentes administrativa e judicial para a defesa dos direitos dos servidores.

Novas informações e orientações serão divulgadas pelos canais oficiais do Sindicato tão logo haja novos desdobramentos.

O Sindicato segue vigilante e atuante na defesa dos servidores.