Deputado Pedro Fernandes celebra sucesso da 2ª edição do Rodeio Fest em Ariquemes

Por Assessoria

Publicada em 20/04/2026 às 09h45

A 2ª edição do Rodeio Fest, realizada entre os dias 16 e 19 de abril, na Avenida Hugo Frey, em Ariquemes, consolidou-se como um dos principais eventos culturais da região, reunindo grande público, competidores e representantes do setor produtivo em um ambiente de valorização das tradições sertanejas. O evento contou com apoio do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), e foi viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), além da organização da Associação Proeventos.

Durante a programação, o deputado Pedro Fernandes destacou a importância do rodeio como expressão cultural. “Eu fico muito feliz em colocar o nosso recurso e manter viva uma tradição aqui no nosso de Rondônia. Lembro da época ainda na juventude em que a gente ia aos rodeios como forma de lazer, um momento especial para quem vivia no campo. Hoje, poder apoiar essa tradição em Ariquemes é motivo de orgulho”, afirmou.

O deputado federal Thiago Flores também prestigiou o evento e ressaltou o apoio do parlamentar estadual ao desenvolvimento da região. “O nosso deputado Pedro Fernandes é um apaixonado pela nossa região de Ariquemes e tem demonstrado seu apoio através de emendas em todas as áreas”, destacou.

Para os competidores, o evento representa oportunidade e valorização do esporte. “Antigamente era mais difícil, faltava oportunidade. Hoje temos mais arenas e eventos como esse ajudam muito quem está começando. Aqui em Ariquemes é uma satisfação muito grande montar na Expoari e montar numa festa dessa aqui que é de agronegócio e bom demais pra peãozada, disse o competidor Lourival Mantorana, que participa de rodeios há 21 anos.

Já o competidor Ronieri Corrêa enfatizou a relevância do rodeio para os atletas locais. “É uma tradição muito forte. Esse tipo de evento abre espaço para quem está começando e fortalece os competidores da cidade”, destacou.

O vice-prefeito de Ariquemes, André Rossetto, também ressaltou a importância do apoio para a realização do evento. "A gente agradece ao deputado Pedro Fernandes pelo incentivo. Esse apoio foi fundamental para que o evento acontecesse e pudesse atender a população”, afirmou.

O organizador do Rodeio Fest, Robson Carlos de Morais, ressaltou o impacto positivo na economia e na geração de empregos. "Foi um evento de portões abertos, com grande participação do público. Conseguimos gerar empregos e movimentar a economia local durante todo o final de semana. A festa só é boa com público, e o público compareceu e isso é muito bom”, afirmou.

Além da programação em Ariquemes, o Rodeio Fest integra o Circuito de Rodeio e Prova de Laço Vale do Jamari, que seguirá com etapas em outros municípios da região. A próxima etapa será realizada em maio, durante a 8ª Exporic, em Rio Crespo, seguida pelas provas equestres do Ariquemes Country Fest e pela Prova de Laço Rancho 2S.

O circuito tem como objetivo fortalecer as tradições culturais, incentivar o esporte e impulsionar o desenvolvimento regional, consolidando o Vale do Jamari como referência em eventos ligados ao rodeio em Rondônia.