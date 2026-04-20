Funcionamento do SINTERO nos dias 20 e 21 de abril

Por Assessoria

Publicada em 20/04/2026 às 10h19

O SINTERO informa que, na segunda-feira (20), data em que foi adotado ponto facultativo, a Sede Administrativa, em Porto Velho, funcionará em horário reduzido, das 8h às 13h. As sedes regionais poderão adotar funcionamento diferenciado.

Na terça-feira (21), em razão do feriado de Tiradentes, não haverá expediente, tanto na Sede Administrativa quanto nas 11 regionais.

A sede social de Porto Velho funcionará normalmente, garantindo o lazer dos filiados durante o feriado.