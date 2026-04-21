Prefeitura de Jaru realiza abertura dos Jogos Escolares Municipais – JEM’s

Por ascom

Publicada em 21/04/2026 às 09h00

Foi realizada na manhã desta terça-feira (20), no ginásio de esportes Sebastião Mesquita, a abertura dos Jogos Escolares Municipais – JEM’s. Os jogos são organizados pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, e da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt.

Até a próxima sexta-feira (24), mais de 600 atletas de 16 escolas municipais, estaduais, federais, agrícolas e particulares disputarão vaga para participação na fase regional noroeste dos jogos nas seguintes modalidades: karatê, judô, taekwondo, natação, atletismo, xadrez, tênis de mesa, vôlei de praia, ciclismo, handebol, voleibol, futsal e badminton.

O vice-prefeito Grécio Benedito falou sobre a importância dos esportes na formação de caráter dos jovens. “Quem pratica esportes se torna um melhor aluno, melhor cidadão, pois aplica a disciplina de atleta em diversas as áreas da vida. Parabenizo todos os atletas, que já são vencedores só de estarem aqui”, destacou.