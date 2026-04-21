Japão muda regra histórica e libera exportação de armamentos ao exterior

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/04/2026 às 10h11

O governo japonês anunciou uma mudança significativa em sua política de defesa ao permitir, em princípio, a exportação de armamentos completos para outros países. A decisão representa uma ruptura com diretrizes mantidas por décadas que limitavam esse tipo de comércio.

A revisão foi confirmada pelo porta-voz Minoru Kihara, que explicou que a atualização das normas amplia o alcance das transferências internacionais de equipamentos militares, incluindo produtos finalizados.

“Com esta revisão parcial [...] agora é possível, em princípio, permitir a transferência de equipamento de defesa, incluindo todos os produtos acabados”

Até então, o Japão restringia a exportação a itens voltados a operações específicas, como resgate, transporte e monitoramento. Com a nova diretriz, essas limitações deixam de existir, abrindo espaço para negociações mais amplas no setor.

A mudança é defendida pela primeira-ministra Sanae Takaichi, que vê na medida uma forma de fortalecer a segurança nacional e, ao mesmo tempo, estimular a indústria de defesa como vetor econômico.

“Com esta emenda, as transferências de qualquer equipamento de defesa serão, em princípio, possíveis”

A flexibilização também é interpretada como um movimento estratégico para ampliar a integração do Japão com aliados internacionais, especialmente em um cenário de crescente instabilidade na região asiática.

Nos últimos meses, o país esteve envolvido em episódios de tensão com a China, principalmente após declarações sobre uma possível atuação japonesa em caso de conflito envolvendo Taiwan.

Apesar disso, a decisão não é consenso dentro do país. Parte da população e setores políticos criticam a mudança, argumentando que ela pode representar um afastamento da tradição pacifista adotada pelo Japão desde o fim da Segunda Guerra Mundial.