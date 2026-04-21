Dupla é presa após roubo a mão armada no bairro Tancredo Neves

Por Newsrondonia.com

Publicada em 21/04/2026 às 10h00

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (20), em Porto Velho. A dupla é suspeita de realizar um roubo a mão armada no bairro Tancredo Neves, sendo localizada logo após o crime em um estabelecimento comercial.

A guarnição recebeu informações de que os suspeitos estariam consumindo bebidas alcoólicas em um bar na Rua Engenheiro Paulo Pinheiro. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os indivíduos e uma motocicleta azul, utilizada na ação criminosa.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram um simulacro de arma de fogo com um dos detidos. Imagens dos suspeitos e do veículo foram enviadas às vítimas, que realizaram o reconhecimento imediato dos autores do crime ocorrido momentos antes.

As vítimas relataram que trafegavam em uma bicicleta elétrica pela Rua Neuzira Guedes quando foram abordadas. Um dos criminosos apontou a arma e exigiu a entrega de celulares, objetos pessoais e o veículo elétrico, fugindo logo em seguida.

Apesar da prisão rápida da dupla, a bicicleta elétrica e os demais pertences subtraídos não foram localizados durante as diligências. A polícia acredita que os objetos possam ter sido escondidos ou repassados a terceiros antes da abordagem no bar.