Intensa perseguição com tiroteio é registrada durante fuga de motorista em Porto Velho

Por rondoniaovivo.com

Publicada em 21/04/2026 às 10h20

Uma intensa perseguição policial mobilizou diversas equipes da Polícia Militar nesta segunda-feira (20), no bairro Aponiã, em Porto Velho (RO).



A ação, terminou com um homem de 31 anos detido após colocar em risco a vida de pedestres e condutores na zona Leste da capital.



​Tudo começou durante uma operação conjunta na Rua Antônio Maria Valência com a Avenida Mamoré. Equipes da Força Tática (Tático 01 e Força Total 02) realizavam a abordagem a um veículo BYD Dolphin branco, sob a suspeita de que os ocupantes estariam comercializando armas de fogo.



​Nesse momento, o condutor de um segundo veículo, um Honda Fit prata, arrancou em alta velocidade, iniciando uma fuga desesperada.​



​Como as guarnições ostensivas estavam desembarcadas, a equipe do Núcleo de Inteligência (NI), em uma viatura descaracterizada, iniciou o acompanhamento tático.



Mesmo com o acionamento dos sinais luminosos de identificação policial (giroflex no para-brisa), o motorista ignorou as ordens de parada.

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Segundo o relato dos policiais do NI, durante o trajeto por várias ruas do bairro Aponiã, o acusado foi visto diversas vezes empunhando uma arma de fogo e levantando-a até a altura da janela, sugerindo uma iminente agressão contra a equipe.

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​Diante da periculosidade da direção e da ameaça armada, um dos policiais efetuou dois disparos de pistola, visando atingir o pneu traseiro do Honda Fit, na tentativa de parar o veículo e repelir a possível agressão do acusado.



​O cerco foi fechado no cruzamento das ruas Francisco Manoel da Silva com Mozart, onde diversas viaturas de diferentes unidades já aguardavam para realizar a abordagem final. Um helicóptero do GAVE também deu apoio na ocorrência.

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​Apesar das buscas realizadas pelas equipes no percurso da fuga, a arma de fogo não foi localizada. A suspeita é de que o indivíduo tenha se desfeito do armamento em um dos momentos em que a equipe perdeu o contato visual devido à alta velocidade.



A Polícia de Trânsito foi acionada e lavrou os devidos Autos de Infração. O homem foi autuado pelo crime de direção perigosa. Após assinar um Termo Circunstanciado (TC), comprometendo-se a comparecer em juízo, ele foi liberado.