Funcionário é atacado a tiro pelo patrão em fazenda na BR-319

Por pvhnoticias.com

Publicada em 21/04/2026 às 10h00

Um homem identificado como Diereson M. S., foi alvo de uma tentativa de homicídio no final da noite desta segunda-feira (20), em uma fazenda na BR-319, após a ponte sobre o Rio Madeira, em Porto Velho.

Segundo apurado pela PM, o rapaz estava bebendo quando teve uma discussão com o dono do serviço que realizava na fazenda, em seguida o suspeito pegou uma espingarda calibre 20 e fez um disparo em direção da vítima, depois fugiu.

O rapaz ferido com perfuração no braço foi socorrido na carroceria de um veículo particular para a Policlínica Ana Adelaide, depois transferido ao Hospital João Paulo II. O suspeito não foi localizado.