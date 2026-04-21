Pré-candidato ao Senado do PSDB considera “tiro no pé” campanha focada em impeachment de ministros do STF

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/04/2026 às 10h01

O vereador de Porto Velho Nilton Souza (PSDB) afirmou, em entrevista ao podcast Resenha Política, que sua pré-candidatura ao Senado é definitiva e criticou estratégias de campanha baseadas exclusivamente em pautas institucionais. Ao avaliar o cenário eleitoral, ele disse que entra na disputa em condições de competitividade, mesmo diante de nomes considerados fortes.

“Eu não me intitulo um pré-candidato fraco, eu me titulo um pré-candidato também que, sendo aprovado em convenção, irei andar aos quatro cantos do Estado levando boas propostas.”

Durante a entrevista, o parlamentar também afirmou que o PSDB já regularizou pendências na Justiça Eleitoral e está apto a disputar as eleições. Segundo ele, a candidatura não é estratégica para outro cargo e será mantida até o fim.

“A Nacional já resolveu esse problema de dívida, já pagou [...] está apto a disputar eleições, a deputada estadual, senador... Tudo.”

Nilton destacou como principais bandeiras a segurança pública e a saúde, defendendo mais investimentos e melhorias estruturais no estado. Ele citou a necessidade de valorização dos profissionais da segurança e de ampliação da capacidade de atendimento na rede pública.

“Uma bandeira a ser levantada é a segurança pública do nosso estado de Rondônia [...] trazer investimento de Brasília para poder ter uma saúde pública também mais aparelhada.”

Ao tratar do ambiente político, o pré-candidato criticou a polarização ideológica e afirmou que pretende atuar de forma ampla, sem distinção entre eleitores.

“Nós temos que ter representantes públicos que olhem por todos [...] eu não olho se é de esquerda, de direita, de centro.”

Ele também classificou como equivocada a postura de candidatos que concentram a campanha em propostas de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, sem apresentar soluções para o estado.

“Quando um candidato se apresenta [...] e foca em impeachment de ministro, eu vejo um tiro no pé.”

Assista na íntegra: