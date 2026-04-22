“Tive vontade de te bater”, diz Ana Maria Braga em conversa com Ana Paula Renault

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/04/2026 às 15h54

O encontro entre Ana Maria Braga e Ana Paula Renault marcou a edição desta quarta-feira (22) do Mais Você. A participação da vencedora do Big Brother Brasil 26 foi marcada por declarações diretas e pela revisão de episódios que repercutiram durante o reality.

Durante a entrevista, a apresentadora relembrou uma fala feita ainda no início do programa, que ganhou grande repercussão nas redes sociais. “Tinha hora que eu tinha vontade de te bater mesmo. Quase apanhei do teu pessoal nas redes. Você chegava no limite do outro; parecia uma cobrinha. Depois fui entender que era uma defesa sua”, afirmou.

Ao comentar sua postura dentro da casa, Ana Paula disse que adotou uma estratégia baseada no confronto direto. “Me permiti ser mal-vista para mostrar a mulher livre que sou em um mundo que odeia mulheres livres”, declarou, ao justificar os embates que protagonizou ao longo da edição.

A conversa também abordou momentos de maior tensão vividos no reality, incluindo conflitos com outros participantes, que ajudaram a consolidar sua trajetória até a vitória. A campeã avaliou que a forma como conduziu o jogo foi determinante para o resultado final.

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