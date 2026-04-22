Tramitação direta de processos administrativos fortalece integração entre o governo de Rondônia e o município de Porto Velho

Por Aline Rodrigues

Publicada em 22/04/2026 às 16h42

Com o intuito de fortalecer a integração entre estado e municípios, o governo de Rondônia iniciou a tramitação direta de processos administrativos com a Prefeitura de Porto Velho por meio da ferramenta SEI-Federação (Sistema Eletrônico de Informações). A iniciativa permite o compartilhamento de documentos em tempo real entre os dois entes, garantindo mais agilidade, transparência e eficiência nos serviços públicos.

A ação, realizada por meio da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), tem como foco facilitar a comunicação interinstitucional, tornando os processos mais rápidos e seguros. Com a utilização do SEI-Federação, documentos podem ser enviados diretamente entre instituições, sem necessidade de intermediários, o que reduz prazos e melhora o atendimento à população.

A iniciativa representa um avanço na modernização da gestão pública e na integração entre os entes, promovendo investimentos em soluções que fortalecem a transparência e a segurança das informações, além de tornar os processos mais ágeis e confiáveis para melhor atender a população.

Para o superintendente da Setic, Delner Freire, a implantação da ferramenta marca um avanço importante na gestão da informação no estado. “O SEI-Federação amplia a integração entre os órgãos e fortalece o controle e a rastreabilidade dos processos. Nosso objetivo é expandir essa iniciativa para todo o estado, promovendo mais eficiência na gestão pública”, destacou.

TREINAMENTO

Com o objetivo de auxiliar os municípios na adesão ao SEI, o governo de Rondônia, através da Setic, promoveu repasse técnico aos profissionais de tecnologia da informação da Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI) da Prefeitura de Porto Velho, além de treinamento prático para centenas de servidores da Capital, abordando as funcionalidades da plataforma com foco na criação, tramitação, assinatura de documentos e controle de processos.

De acordo com o coordenador de Análise e Gestão de Dados da Setic, Pedro Gomes, a ação faz parte do apoio contínuo da gestão estadual aos municípios. “Durante toda a implantação do sistema na Prefeitura de Porto Velho, a Setic também prestou consultoria técnica para garantir que o processo ocorresse de forma eficiente e segura”, evidenciou.