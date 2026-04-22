PRF em Rondônia divulga resultados da Operação Tiradentes 2026

Por PRF-RO

Publicada em 22/04/2026 às 16h23

Rondônia, 22 de abril de 2026 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia apresentou o balanço da Operação Tiradentes 2026, realizada entre os dias 17 e 21 de abril. Nesse período, registrou-se 01 (uma) morte, 04 (quatro) a menos em comparação ao feriado do ano de 2025, o que representou uma redução de 80% na letalidade do trânsito.

Quanto ao incremento dos esforços da Operação Tiradentes em 2026, a PRF intensificou a presença ostensiva, com um aumento geral de 7,12% na força de trabalho, chegando a atingir 21,81% na localidade de Vilhena/RO. Ademais, foi superada a meta de esforço operacional, no que tange ao total pessoas e veículos fiscalizados, que somaram, respectivamente, 4.508 e 2.695.

Durante o feriado, a análise qualitativa identificou que a predominância de sinistros graves em trechos de reta com pista simples, mais de 80% do total de ocorrências, é o reflexo de conduções marcadas por excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. Levando-se em consideração toda a malha viária de Rondônia, registraram-se sete acidentes graves, três a mais em comparação ao ano de 2025.

A operação reforça o compromisso da PRF com a Década de Ações pela Segurança no Trânsito da ONU, que visa reduzir as mortes em 50% até 2030.