Consulta ao lote residual de restituição do IRPF de abril será aberta nesta quinta-feira, 23/04

A Receita Federal disponibiliza, a partir das 10h desta quinta-feira (23), a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente a abril de 2026.
Este lote é composto por 415.277 restituições, destinadas a contribuintes prioritários e não prioritários, com valor total de R$ 592.212.767,86.
O crédito bancário será realizado ao longo do dia 30 de abril. Do total, R$ 256.855.728,62 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, distribuídos da seguinte forma:
Idosos acima de 80 anos: 4.731 restituições
Idosos entre 60 e 79 anos: 28.572 restituições
Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 4.608 restituições
Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 10.521 restituições
Além disso, 334.614 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas receberam prioridade por terem utilizado a Declaração Pré-Preenchida e/ou optado por receber via PIX e ainda 32.231 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.
No estado de Rondônia, o valor total de R$ 5.446.872,79 será distribuído entre 3.390 contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 25.509 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 33.084.739,88.
Como consultar se sua restituição está disponível?
Acesse www.gov.br/receitafederal
Clique em “Meu Imposto de Renda” e depois em “Consultar minha restituição”
A página oferece:
Orientações e canais de prestação de serviço;
Consulta simplificada.
Consulta completa, por meio do extrato de processamento acessado no e-CAC.
Se houver pendências na declaração, o contribuinte pode retificar e corrigir as informações equivocadas.
Também é possível consultar pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones, que permite verificar a liberação das restituições e a situação cadastral do CPF.
Segurança e pagamento
O pagamento é feito somente em conta do titular da declaração. Dessa forma, as rotinas de segurança impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta destino.
Caso haja erro nos dados bancários, a RFB oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil (BB), pelo prazo de até 1 (um) ano após a primeira tentativa de crédito.
O reagendamento pode ser feito:
Portal BB - https://www.bb.com.br/irpf
Pela Central de Relacionamento BB:
4004-0001 (capitais).
0800-729-0001 (demais localidades).
0800-729-0088 (deficientes auditivos).
Para reagendar, é necessário informar:
Valor da restituição.
Número do recibo da declaração.
Após o reagendamento, basta aguardar nova tentativa de crédito.
Caso o valor não seja resgatado em até 1 (um) ano, o contribuinte deverá solicitar pelo Portal e-CAC, acessando:
Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.
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