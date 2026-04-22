Consulta ao lote residual de restituição do IRPF de abril será aberta nesta quinta-feira, 23/04

Por Queila Aline Vieira Scot Ribeiro / Delegacia da Receita Federal em Porto Velho

Publicada em 22/04/2026 às 16h33

A Receita Federal disponibiliza, a partir das 10h desta quinta-feira (23), a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente a abril de 2026.

Este lote é composto por 415.277 restituições, destinadas a contribuintes prioritários e não prioritários, com valor total de R$ 592.212.767,86.

O crédito bancário será realizado ao longo do dia 30 de abril. Do total, R$ 256.855.728,62 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, distribuídos da seguinte forma:

Idosos acima de 80 anos: 4.731 restituições

Idosos entre 60 e 79 anos: 28.572 restituições

Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 4.608 restituições

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 10.521 restituições

Além disso, 334.614 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas receberam prioridade por terem utilizado a Declaração Pré-Preenchida e/ou optado por receber via PIX e ainda 32.231 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.

No estado de Rondônia, o valor total de R$ 5.446.872,79 será distribuído entre 3.390 contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 25.509 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 33.084.739,88.

Como consultar se sua restituição está disponível?

Acesse www.gov.br/receitafederal

Clique em “Meu Imposto de Renda” e depois em “Consultar minha restituição”

A página oferece:

Orientações e canais de prestação de serviço;

Consulta simplificada.

Consulta completa, por meio do extrato de processamento acessado no e-CAC.

Se houver pendências na declaração, o contribuinte pode retificar e corrigir as informações equivocadas.

Também é possível consultar pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones, que permite verificar a liberação das restituições e a situação cadastral do CPF.

Segurança e pagamento

O pagamento é feito somente em conta do titular da declaração. Dessa forma, as rotinas de segurança impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta destino.

Caso haja erro nos dados bancários, a RFB oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil (BB), pelo prazo de até 1 (um) ano após a primeira tentativa de crédito.

O reagendamento pode ser feito:

Portal BB - https://www.bb.com.br/irpf

Pela Central de Relacionamento BB:

4004-0001 (capitais).

0800-729-0001 (demais localidades).

0800-729-0088 (deficientes auditivos).

Para reagendar, é necessário informar:

Valor da restituição.

Número do recibo da declaração.

Após o reagendamento, basta aguardar nova tentativa de crédito.

Caso o valor não seja resgatado em até 1 (um) ano, o contribuinte deverá solicitar pelo Portal e-CAC, acessando:

Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.