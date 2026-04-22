O amanhã já começou: TJRO apresenta resultados dos primeiros 100 dias de gestão em evento institucional

Por tj-ro

Publicada em 22/04/2026 às 16h30

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) realiza, no próximo dia 27 de abril, às 11h, o evento institucional “100 Dias de Gestão do TJRO: O Amanhã já Começou!”, no auditório da sede do Poder Judiciário, em Porto Velho, com transmissão ao vivo pelo canal oficial no YouTube.

A iniciativa irá apresentar à sociedade e ao público interno os principais resultados alcançados nos primeiros 100 dias da atual gestão (biênio 2026-2027), além de compartilhar as metas e entregas planejadas para o restante do ano. O evento será conduzido pelo presidente do TJRO, desembargador Alexandre Miguel, com participação de unidades estratégicas da instituição.

A programação contará com uma sessão solene institucional, incluindo a apresentação de dados do Relatório Integrado de Gestão, exposições das áreas da Vice-Presidência, Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ), Escola da Magistratura de Rondônia (Emeron) e demais setores administrativos e estratégicos.

Além de ser um momento de avaliação, por meio de um balanço administrativo, o encontro é uma ampliação da transparência, como uma uma prestação de contas para o combate à desinformação. Desta forma, o TJRO torna públicas as ações implementadas e os resultados concretos obtidos no início da gestão. O evento também será um espaço de alinhamento institucional, fortalecendo a integração entre magistrados, servidores e unidades administrativas.

A ação está alinhada às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e às práticas de governança do TJRO, sendo caracterizada como uma Reunião de Análise da Estratégia (RAE), instrumento essencial para o monitoramento e aperfeiçoamento das políticas judiciárias.

E vem mais nos próximos dias de gestão, isso porque, além dos resultados das iniciativas em andamento, o evento também marcará o lançamento de novos projetos e ações que visam aprimorar a prestação jurisdicional.