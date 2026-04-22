“Conecta Autismo” promove informação e acolhimento em PVH

Por Adaides Batista

Publicada em 22/04/2026 às 16h36

Com o objetivo de ampliar o conhecimento e fortalecer os vínculos entre famílias, profissionais e a comunidade, o evento “Conecta Autismo – Informação, Direitos e Afeto” será realizado no dia 24 de abril de 2025, a partir das 8h30, na Escola Municipal Ermelindo Brasil, localizada na Vila DNIT, em Porto Velho.

O “Conecta Autismo” é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Unidade de Saúde Novo Engenho Velho, em parceria com a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e o Hospital de Amor Amazônia. A proposta é proporcionar uma manhã de aprendizado, troca de experiências e sensibilização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A programação contará com a palestra principal “Entendendo o Autismo: dos sinais e sintomas”, ministrada pela médica psiquiatra da infância e adolescência, Dra. Alline Elen Martins Canavez, que trará orientações técnicas sobre identificação precoce e acompanhamento adequado.

Outro destaque será o painel de direitos, que abordará, de forma prática, o acesso a benefícios como o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), orientando sobre como dar entrada por meio do Cras, além de esclarecer questões relacionadas à redução da jornada de trabalho e outros direitos garantidos, especialmente para servidores públicos.

O evento também contará com a roda de conversa “Caminhos do Coração”, um espaço de escuta e acolhimento sobre o impacto do diagnóstico, o processo de luto e os caminhos para a superação e construção de uma vida plena. A atividade será mediada pela enfermeira Paula Caminha, pela diretora de Acessibilidade, Inclusão e Desenvolvimento Humano da Semias, Lidiane Silva dos Santos, e pela gerente de Acessibilidade, Avaliação Biopsicossocial e Redução de Barreiras, Marxelene Bezerra.

“O evento representa um espaço essencial de escuta, acolhimento e orientação para as famílias e profissionais que vivenciam o autismo no dia a dia. Nosso objetivo é fortalecer vínculos, disseminar informação de qualidade e garantir que os direitos das pessoas com TEA sejam efetivamente acessados, reduzindo barreiras e promovendo uma inclusão mais humana e sensível”, destacou a diretora de Acessibilidade, Inclusão e Desenvolvimento Humano da Semias, Lidiane Silva dos Santos.

Para o secretário da Semias, Paulo Afonso, ao promover informação qualificada, orientação sobre direitos e espaços de acolhimento, o evento contribui diretamente para a redução de barreiras e o acesso aos serviços. “A Semias reafirma seu compromisso com uma inclusão efetiva, baseada na escuta, no cuidado e na dignidade. Seguimos trabalhando para construir uma Porto Velho mais acessível, humana e preparada para todos”.

‘Conecta Autismo’ é uma iniciativa fundamental para fortalecer a inclusão, ampliar o acesso à informação, disse Léo Moraes

A secretária adjunta da Semias, Tercia Marília, também reforçou a importância da iniciativa. “Fortalecer ações como o ‘Conecta Autismo’ é essencial para ampliar o acesso à informação e garantir que as famílias se sintam acolhidas e orientadas. Nosso compromisso é seguir promovendo políticas públicas que reduzam barreiras e assegurem mais qualidade de vida às pessoas com TEA.”

A organização destaca que a participação da comunidade é fundamental para ampliar o debate, combater o preconceito e promover o respeito às diferenças, reafirmando que o autismo não é um limite, mas uma forma singular de ver o mundo.

“O ‘Conecta Autismo’ é uma iniciativa fundamental para fortalecer a inclusão, ampliar o acesso à informação e garantir direitos às pessoas com TEA e suas famílias. Como gestão, seguimos comprometidos em apoiar ações que promovam acolhimento, conscientização e respeito às diferenças, construindo uma cidade mais humana, acessível e preparada para todos”, disse o prefeito Léo Moraes.