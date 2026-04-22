Clima entre Paolla Oliveira e Bella Campos em aniversário repercute nas redes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/04/2026 às 16h09

As atrizes Paolla Oliveira e Bella Campos passaram a ser alvo de comentários nas redes sociais após um vídeo gravado durante uma festa de aniversário circular entre fãs. O registro mostra as duas dançando juntas em clima de proximidade, o que gerou especulações sobre um possível envolvimento.

A comemoração, realizada no último domingo (19), marcou o aniversário de Paolla, celebrado oficialmente no dia 14 de abril. Em um dos momentos compartilhados, as atrizes aparecem abraçadas enquanto dançam ao som de Ludmilla, que fez uma apresentação no evento.

A repercussão foi imediata. Internautas levantaram hipóteses sobre um possível relacionamento entre as duas. “Elas estão se pegando? Dúvida sincera. Eu tbm pegaria a Paolla apesar de eu ser hétero”, comentou uma usuária. “Cada dia mais confirmadíssimo esse namoro delas, gente”, escreveu outra. “Estou sentindo que esse ano vem várias revelações”, ironizou uma terceira.

Por outro lado, parte do público reagiu às especulações, defendendo que o momento não deve ser interpretado como indício de romance. “Meu Deus! Duas mulheres não podem ser amigas mais, porque já é um caso”, disse uma seguidora. “Nem dançar mais as pessoas podem”, criticou outra.

O episódio ampliou o debate nas redes sobre a interpretação de interações entre figuras públicas e a rapidez com que surgem rumores a partir de registros compartilhados.