“Eu pulo todas”, diz Lexa ao comentar cenas de beijo do marido em novelas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/04/2026 às 15h59

A cantora Lexa usou as redes sociais para comentar, em tom descontraído, uma situação envolvendo o marido, Ricardo Vianna. Segundo ela, apesar de apoiar a carreira do ator, ainda evita assistir às cenas românticas protagonizadas por ele na televisão.

“Ele está gravando várias novelas e está bombando, porém, eu não assisto os episódios que tem beijo. Estou amadurecendo ainda... Estou 'verde' ainda para o assunto”, afirmou a artista ao falar sobre a repercussão do trabalho do companheiro.

Atualmente, Ricardo Vianna faz parte do elenco de De Repente Casados, produção de temática romântica que vem ganhando audiência. O ator também esteve no remake de Vale Tudo, o que ampliou sua visibilidade recente.

Lexa ainda comentou, de forma bem-humorada, o assédio do público ao marido. “As mulheres estão fissuradas na suas novelas, amor. Está todo mundo comentando sobre isso. Gente, eu tenho que dividir o meu marido! Mas, eu entendo, sei que é trabalho. Mas vê se eu assisto uma cena [de beijo]. Eu pulo todas. E ele sabe”, disse.

A publicação repercutiu entre seguidores, que reagiram ao relato com mensagens de apoio e comentários sobre a situação.