Após 111 dias separados, Juliano Floss reencontra Marina Sena e compartilha momento nas redes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/04/2026 às 15h50

O dançarino Juliano Floss publicou um vídeo mostrando o reencontro com a cantora Marina Sena após o encerramento do Big Brother Brasil 26. O casal ficou mais de três meses afastado devido à participação dele no programa, cuja final ocorreu na terça-feira (21).

Juliano, que terminou a competição em terceiro lugar, usou as redes sociais para registrar o momento e expressar a saudade acumulada durante o período de confinamento. “Eu tenho um anjo pra chamar de meu. 111 dias sem você meu combo da sorte, que saudade que eu estava”, escreveu.

O relacionamento entre os dois começou em 2024, e a distância imposta pelo reality marcou a primeira longa separação do casal. O reencontro rapidamente repercutiu entre seguidores, que acompanharam a trajetória do dançarino no programa.

Nos comentários da publicação, fãs celebraram o momento. “Fofura vocês juntos. Juliano, inspire essa mulher pra um novo álbum tão incrível quanto o ‘Coisas Naturais’. Queremos mais músicas”, escreveu uma internauta. Outra seguidora comentou: “Tava doida pra ver eles”.