Guaporé FC x Gazin Porto Velho: jogo pela Série D acontece no sábado no Cassolão

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/04/2026 às 13h50

A mobilização da torcida foi reforçada para o confronto entre Guaporé FC e Gazin Porto Velho, válido pela Série D do Campeonato Brasileiro, marcado para este sábado, 25 de abril, às 19h30, no estádio Cassolão. A expectativa é de presença nas arquibancadas para impulsionar o desempenho da equipe mandante em mais um compromisso pela competição nacional.

O duelo foi anunciado como mais um desafio na campanha do Guaporé, com incentivo direto ao comparecimento do público. A partida será realizada em casa, o que amplia a aposta no apoio dos torcedores como fator de influência dentro de campo.

A convocação foi direcionada à torcida, que deverá ocupar o estádio para acompanhar o confronto diante do Gazin Porto Velho. O jogo integra a agenda da Série D e representa mais uma etapa na busca por resultados positivos na competição.