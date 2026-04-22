Fernando Vilas aponta cenário preocupante da segurança pública: “Rondônia não pode viver refém do medo”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/04/2026 às 14h57

O empresário Fernando Vilas, pré-candidato a deputado federal pelo PSD, comentou o atual cenário da segurança pública em Rondônia e classificou a situação como preocupante. Em manifestação recente, ele apontou a necessidade de ampliar o debate técnico sobre o tema e buscar soluções estruturais.

“A segurança pública de Rondônia chegou no limite… e isso é inaceitável. Rondônia não pode viver refém do medo.”

Segundo Vilas, o enfrentamento da criminalidade exige planejamento estratégico, fortalecimento das instituições e integração entre os entes federativos, com foco em ações que combinem prevenção e repressão qualificada.

Durante a fala, divulgada em suas redes sociais, o empresário mencionou indicadores relacionados à violência no estado, como índices de homicídios, registros de violência doméstica e a presença de organizações criminosas em municípios rondonienses .

“É hora de agir com estratégia, valorizar nossas forças de segurança e enfrentar o problema de verdade.”

O pré-candidato também abordou a necessidade de políticas públicas voltadas à proteção de grupos vulneráveis, como mulheres e crianças, defendendo a atuação articulada entre segurança pública, assistência social e educação como parte das estratégias de enfrentamento à violência.