Pré-candidato bolsonarista ao Senado de Rondônia diz que pedágio na BR-364 tem digitais de Lula e Confúcio: “É roubo”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/04/2026 às 15h05

PORTO VELHO, RO - O pré-candidato ao Senado pelo PL, Bruno Bolsonaro Scheid, afirmou que os custos relacionados à BR-364 estariam contribuindo para o aumento de preços em Rondônia, relacionando diretamente o valor dos pedágios ao encarecimento de produtos essenciais e serviços no estado. A declaração foi feita em manifestação na qual o político abordou os impactos econômicos e estruturais da rodovia sobre a população local.

Segundo Scheid, “enquanto no Brasil o preço do arroz e do feijão já é um absurdo, em Rondônia ficará ainda mais caro. Isso tudo não é culpa do mercado. É a 364 cobrando um dos pedágios mais caros do Brasil. É o caminhoneiro pagando mais de mil reais por viagem”. Na mesma fala, ele questiona os benefícios percebidos pelos usuários da rodovia, afirmando que “o que você recebeu em troca? Absolutamente nada. O mesmo asfalto, a mesma estrada destruída e gente morrendo nela todos os dias. Você paga e continua recebendo absolutamente nada”.

O pré-candidato também relaciona o custo do pedágio ao impacto em diferentes setores econômicos. De acordo com ele, “isso afeta diretamente o preço do aço, do material de construção, do transporte que passa aqui dentro e do alimento que vai direto pra sua mesa”, acrescentando que a situação resultaria em dificuldades crescentes para a população. Ainda conforme sua declaração, “é a vida do rondoniense cada dia mais difícil”.

Na avaliação apresentada por Scheid, o estado tende a registrar índices inflacionários superiores à média nacional. Ele sustenta que “Rondônia certamente terá uma inflação acima da média de todo o Brasil. Porque tudo que entra aqui passa por essa estrada”, e afirma que os custos recaem sobre diferentes aspectos do cotidiano da população: “você paga pra rodar, paga pra comer e ainda paga pela sua segurança”.

Durante a manifestação, o pré-candidato também atribuiu responsabilidades políticas pela situação. Ele declarou que “isso não é erro, isso é um sistema matando o trabalhador. Isso não é progresso, isso é roubo. E tem as digitais do atual presidente da República e do senador de Rondônia, Confúcio Moura”. Ao final, Scheid fez um chamado à população, afirmando: “agora eu te pergunto, quer continuar sendo roubado ou quer enfrentar esse sistema junto comigo? Eu tô pronto”.