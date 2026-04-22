PDT prepara candidatura a governador, partido terá dobradinha Acir/Suruí ao Senado, Rondônia registra mais de 800 ocorrências policiais em 24 horas

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/04/2026 às 14h25

Senado – As eleições gerais (presidente de república, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal, Câmara Federal, Assembleias Legislativas) serão realizadas em outubro. No dia 4, o primeiro turno e, no caso de as eleições majoritárias (presidente da República e governadores), e, no dia 25, onde for necessário o segundo turno. Para se eleger no primeiro turno o candidato deverá somar 50% mais um dos votos válidos. Para o Senado serão eleitos os dois mais bem votados no primeiro turno. Rondônia já tem muitos pretendentes aos cargos ocupados, hoje e mandatos até o final do ano, pelos senadores Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidentes regionais do MDB e PL, respectivamente. Confúcio não deverá concorrer à reeleição (precisão de ocupar ministério no Governo Lula), e Rogério é pré-candidato a governador.

Senado II – Rondônia tem mais de uma dezena de pré-candidatos ao Senado. A previsão é de uma disputa das mais ferrenhas, porque temos nomes considerados bons de votos, como os deputados federais Sílvia Cristina, presidente regional do PP, e Fernando Máximo (PL), o mais bem votado em 2022 (85.596 votos). Sílvia foi a segunda com 64.941 votos. O PT lançou a pré-candidatura de Luciana Oliveira. A indígena Neidinha Suruí, pelo PSB. Candidatas de esquerda e centro-esquerda, respectivamente. O Republicanos, que é unido em federação com o PP terá a ex-deputada federal e ex-vereadora de Porto Velho, Mariana Carvalho, na disputa pelo Senado, fazendo dobradinha com Sílvia Cristina. O PL tem como pré-candidato o pecuarista de Ji-Paraná, Bruno “Bolsonaro” Scheid.

Senado III – O PDT, presidido no Estado pelo ex-senador Acir Gurgacz, estaria em parceria com o Republicanos, mas deverá mudar de estratégia. O partido irá lançar como pré-candidato a governador o ex-secretário Municipal do Meio Ambiente de Porto Velho, Vinícius Miguel, presidente regional do PSB, a governador, e Acir ao Senado. Até as convenções (20 de julho a 5 de agosto), quando serão definidas as candidaturas às eleições de outubro, teremos um longo caminho a percorrer, mas podemos afirmar com segurança, que o PDT e o PSB vão caminhar juntos nas eleições deste ano tendo Vinícius Miguel como pré-candidato a governador e, além de Acir e a indígena Neidinha Suruí, pelo PSB, que inclusive está em pré-campanha, ao Senado. É uma aposta, mas com chances reais de sucesso, pois Vinícius é o presidente regional do PSB, disputou eleições ao Governo do Estado, a prefeito de Porto Velho e deputado estadual. Acir já foi prefeito de Ji-Paraná e senador.

Violência – O Governo do Estado deve rever as ações no controle e combate da violência em Rondônia. A Polícia Militar, registrou na segunda-feira (20), em 24 horas 848 ocorrências no Estado, sendo 469 em Porto Velho. É um número (oficial), assustador, mesmo que seja relacionado ao Estado (52 municípios e seus distritos). Também foram registradas apreensões de 10 armas de fogo (carabinas, garruchas, pistolas e espingardas). Outra situação de criminalidade é a apreensão de drogas (craque, maconha, cocaína, etc.) realizadas diariamente envolvendo passageiros de ônibus, veículos particulares, carretas, etc. Tivemos caso recente de apreensão com o condutor de um veículo, mais de 500 quilos de drogas. O crescimento no segmento é real, preocupante e precisa de medidas urgentes as polícias (Militar, Federal e Civil).

Capacitação – Hoje (22) e quinta-feira (23) está sendo ministrado a vereadores, lideranças regionais e representantes de entidades representativas em Ji-Paraná, curso de capacitação. O evento é gratuito, foi solicitado pela deputada federal e presidente regional do PP, Sílvia Cristina e tem como palestrante Weliton Magela, de renome nacional. O palestrante é master trainer em programação neurolinguística do Instituto Elo de Desenvolvimento Humano, e conduz a capacitação Campanha Vitoriosa: Comunicação, Estratégia e Marketing na Prática. “Será uma oportunidade única de capacitação, com um dos maiores nomes do país nessa área, o Weliton Magela, dono de vasta experiência e capacidade de formação de lideranças, com foco no desenvolvimento humano, trazendo conhecimento que abre mentes e permite ampliar os horizontes. Esperamos todos nesse evento especial”, disse Sílvia Cristina. O curso está sendo ministrado no Sesc em Ji-Paraná, na Avenida Edson Lima do Nascimento, 4036, no Bairro Jorge Teixeira, hoje, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Na quinta-feira das 8h às 12h.

Respigo

Entrevista que merece ser visualizada a do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (UB), dois mandatos seguidos, ao site RONDONIA DINÂMICA, em vídeo que está no ar, sob o comando do jornalista e editor Vinícius Canova. Chaves falou de sua pré-campanha a governador, da passagem pela prefeitura da capital, sobre os planos para um futuro governo e dos (prováveis) futuros adversários +++ Muitos questionamentos sobre o futuro político do deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes). A princípio, disputaria uma das duas vagas ao Senado, posteriormente a governador, e agora como vice do pré-candidato à sucessão estadual, senador Marcos Rogério (PL) +++ Hoje (22) às 16h na sede do Sistemma Assessoria e Construção S.A. ocorre vistoria técnica com representantes do Tribunal de Contas (TC) do Estado, da Prefeitura de Porto Velho, e do vereador Thiago Tezzari PSDB), presidente da Comissão de Saneamento Básico da Câmara Municipal. A (nova) empresa responderá pelos serviços de coleta de resíduos sólidos e a vistoria é para garantir que tudo seja feito dentro dos padrões técnicos, legais e ambientais, um dos problemas crônicos da Capital de Rondônia +++ Jogos de hoje pela Copa do Brasil, às 18h, e Goiás x Cruzeiro, e às 18h30 Santos e Coritiba. Às 19h30, Athletic Club (MG) x Internacional, Fortaleza x CRB +++ Às 20h30 Bragantino x Mirassol e Flamengo x Vitória. A noitada promete.

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