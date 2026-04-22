Irã diz que cessar-fogo só seguirá se EUA cancelarem bloqueio naval

Por G1

Publicada em 22/04/2026 às 15h37

O Irã disse nesta quarta-feira (22) que não respeitará mais o cessar-fogo no Oriente Médio e cancelará as negociações de paz caso os Estados Unidos não suspendam o bloqueio naval atualmente em vigor na entrada do Estreito de Ormuz.

O ultimato foi dado pelo principal negociador nas tratativas com os EUA, o também presidente do Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Ghalibaf disse em uma publicação em suas redes sociais que um cessar-fogo total só faz sentido se não for "violado" pelo bloqueio dos portos iranianos pelos Estados Unidos.

➡️ Há dez dias, o governo de Donald Trump anunciou que navios de guerra dos EUA começariam a bloquear a passagem de navios com relações com o Irã na entrada do Estreito de Ormuz (veja mapa abaixo). A medida foi uma retaliação à resistência do Irã de reabrir o tráfego naval no estreito.

Na semana passada, ao anunciar ter acordado um cessar-fogo com o Irã, Trump afirmou que manteria o bloqueio até um acordo para o fim total da guerra, que negociadores de ambos os lados tentam travar.

O presidente iraniano, Masoud Pesezhkian, afirmou nesta quarta que o bloqueio também pode impedir a continuidade das negociações. As próximas conversas estão marcadas para este fim de semana, mas o Irã ainda não confirmou que mandará seus negociadores.