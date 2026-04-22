Servidoras de Ji-Paraná participam de capacitação em Defesa Civil

Por Asssessoria

Publicada em 22/04/2026 às 14h52

Servidores da Prefeitura de Ji-Paraná concluíram, nesta sexta-feira (17), o Curso de Estágio Básico de Defesa Civil (EBADEC) 2026, promovido pelo Governo de Rondônia, por meio da Defesa Civil Estadual. A capacitação teve como foco a atualização de conteúdos relacionados à legislação específica, prevenção e preparação para desastres, resposta emergencial, solicitação e aplicação de recursos, prestação de contas e gestão de desastres, conforme as diretrizes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC).

O treinamento foi realizado entre os dias 13 e 17 de abril, no auditório da Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), e reuniu servidores das secretarias municipais de Meio Ambiente (Semeia), Planejamento (Semplan) e Agricultura e Pecuária (Semagri).

De acordo com a coordenadora da Defesa Civil municipal, Meire Zanettin, a formação contribui para a atualização técnica dos profissionais. “O curso básico oferece preparação para situações de desastres, resposta emergencial e outros eventos que exigem conhecimento específico. Contamos com representantes de toda a região central do estado. A equipe da Semasf já participou da capacitação em Porto Velho, por isso não integra esta turma”, explicou.

O coordenador estadual de Defesa Civil, coronel do Corpo de Bombeiros Jaime Fernandes da Silva, destacou a importância da qualificação contínua. “A meta neste ano é levar o conhecimento aos 52 municípios. Os agentes que já atuam recebem atualização, enquanto os novos têm acesso à formação básica para atuação em defesa civil. Precisamos de profissionais preparados para ações preventivas, de socorro, assistência e reconstrução, especialmente diante dos impactos das mudanças climáticas”, afirmou.

Durante o curso, os participantes realizaram atividades em grupo, além de aulas teóricas e práticas. Ao final, os servidores foram considerados aptos e atualizados, com aprimoramento das técnicas e estratégias voltadas à prevenção e resposta a desastres.