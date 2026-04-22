Tecnologia, manejo eficiente e assistência técnica elevam o padrão da cafeicultura em Rondônia

Por Wania Ressutti

Publicada em 22/04/2026 às 14h22

O café recém-colhido e a busca por mais produtividade deram o tom no encontro que já entrou para a história da cafeicultura rondoniense. Em Machadinho d’Oeste, mais de 200 produtores se reuniram, no dia 18 de abril, para um evento que foi além de um simples Dia de Campo: uma vitrine do futuro da produção de café na região. O 11º Dia de Campo sobre Café Tecnificado, realizado no Sítio Boa Esperança, mostrou na prática como tecnologia, manejo eficiente e assistência técnica estão elevando o padrão da cafeicultura em Rondônia. A propriedade pertence ao produtor Carlindo José Medeiros que, com seus 53 mil pés de café clonal, serviu de exemplo concreto de produtividade e inovação no campo.

O evento foi promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO) e apresentou conteúdos técnicos voltados à realidade do produtor. Entre os destaques, a palestra “Cafeicultura de Alta Performance em Rondônia – O Padrão Ouro”, ministrada pelo auditor fiscal estadual agropecuário, Alencar Pedralli, abordou a integração entre sanidade, tecnologia de precisão e sustentabilidade ambiental como pilares para uma produção mais eficiente. Já o engenheiro agrônomo, Marcelo Ricardo do Nascimento, trouxe orientações práticas sobre fertirrigação e controle fitossanitário, reforçando a importância do manejo adequado para garantir qualidade e maior rendimento das lavouras.

DESENVOLVIMENTO RURAL

Mais do que teoria, o evento evidenciou resultados concretos no campo. Para o diretor vice-presidente da Emater-RO, Alessandro Pedralli da Silva, o avanço da cafeicultura no estado é fruto de um trabalho contínuo ao lado do produtor. “A Emater está presente em todas as etapas, levando tecnologia, assistência e soluções práticas. Nosso objetivo é garantir que o produtor produza mais, com qualidade e sustentabilidade, aumentando sua renda e fortalecendo o campo”, destacou.

O diretor vice-presidente da Emater-RO também ressaltou o papel das políticas públicas no crescimento do setor. Segundo ele, Rondônia vive um momento estratégico na cafeicultura. “Os números mostram isso. Em 2024, ultrapassamos 35 mil toneladas exportadas, um recorde histórico que comprova a força do nosso café no mercado”, afirmou.

O gerente do escritório local da Emater-RO em Machadinho d’Oeste, Roberto Rodrigues, que coordenou o evento, evidenciou a importância da proximidade com os produtores. “Quando o conhecimento chega de forma prática, diretamente na propriedade, o produtor ganha confiança para aplicar novas técnicas. Esse é o diferencial do dia de campo: transformar informação em resultado.”

Rondônia tem mostrado ao mundo a qualidade do seu café

DESTAQUE NACIONAL E INTERNACIONAL

O crescimento da cafeicultura rondoniense também já ultrapassa fronteiras. O café produzido no estado chega hoje a mercados exigentes como Alemanha, Estados Unidos, Itália e Vietnã, ampliando a presença do robusta amazônico no cenário internacional.

Esse avanço é resultado da união entre diferentes atores do setor. Rondônia tem mostrado ao mundo a qualidade do seu café, e o crescimento é fruto do trabalho conjunto entre o governo do estado, produtores e instituições, que têm investido em tecnologia, capacitação e abertura de mercados.

Com investimentos em mudas, capacitação e inovação, o estado vem elevando não apenas a produtividade, mas também o padrão de qualidade do café e o sucesso do evento em Machadinho d’Oeste reforça o novo momento que passa por uma cafeicultura mais tecnificada, sustentável e competitiva. A forte participação dos produtores deixa claro que o caminho para o crescimento do setor passa pelo conhecimento aliado à prática, modelo este que já começa a transformar a realidade no campo e impulsionar a economia regional.