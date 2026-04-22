Governo inicia recuperação de 84 km da RO-490 em Alto Alegre dos Parecis

Por Ricardo Barros

Publicada em 22/04/2026 às 14h27

A manutenção das rodovias é essencial para assegurar a trafegabilidade, promover o desenvolvimento regional e facilitar o escoamento da produção, impactando diretamente a economia e a qualidade de vida da população. Com esse objetivo, o governo de Rondônia deu início na segunda-feira (20), aos trabalhos de recuperação e manutenção da RO-490, no município de Alto Alegre dos Parecis. A ação é coordenada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), que intensificou os serviços nas rodovias primárias (não pavimentadas) da região da Zona da Mata.

A equipe da 5ª Residência Regional do DER-RO, sediada em Rolim de Moura, atua na recuperação dos 84 quilômetros da rodovia, conhecida como Linha P-40. O trecho liga as Rodovias 135 e 370, conectando Alto Alegre dos Parecis aos distritos de Flor da Serra e Vila de São Luiz, além de garantir acesso ao Porto Rolim de Moura do Guaporé, importante ponto de circulação de moradores e visitantes.

Os investimentos do governo de Rondônia na recuperação de vias estratégicas fortalecem o desenvolvimento regional, melhorando a infraestrutura de transportes, além de assegurar melhores condições de trafegabilidade e contribuir diretamente para o fortalecimento da economia local, criando perspectivas de crescimento sustentável para o estado.

De acordo com o chefe da 5ª Regional do DER, Nilson Oliveira, os trabalhos seguem o cronograma anual do órgão. As equipes estão concluindo a recuperação no trecho entre a RO-135 e o distrito de São Luiz, com continuidade ao longo da via, passando também pelo distrito de Flor da Serra. “Os serviços executados incluem reconformação da plataforma (patrolamento), aplicação de revestimento primário (encascalhamento) em pontos específicos e recuperação de pontes de madeira, garantindo mais segurança e durabilidade à estrada”, explicou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, ressaltou a importância da manutenção contínua das rodovias. “Nossas estradas são vitais para o progresso, pois por elas passa a produção diária do agronegócio. A RO-490 também é uma importante rota de acesso ao Porto Rolim de Moura do Guaporé, frequentado por amantes da pesca”, destacou.