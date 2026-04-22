Melhorias na RO-476 facilitam acesso e garantem melhor trafegabilidade em Presidente Médici

Por Antonia Lima

Publicada em 22/04/2026 às 14h47

O governo de Rondônia tem avançado nos serviços de manutenção na RO-476, rodovia que liga a BR-364 ao distrito de Novo Riachuelo, no município de Presidente Médici. Os trabalhos, realizados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), incluem a reconformação de plataforma (patrolamento), revestimento primário (encascalhamento), além do assentamento de bueiros e contenção das barragens de aterro com enrocamento de pedras, reforçando a estrutura da via e garantindo melhores condições de tráfego à população.

A 8ª Residência Regional do DER-RO, localizada em Ji-Paraná, é responsável pela execução dos trabalhos, assegurando a mobilidade e melhorando as condições de trafegabilidade. A atuação das equipes contribui diretamente para o deslocamento diário de moradores, facilitando o acesso para os produtores rurais que utilizam a via para o escoamento da produção, garantindo mais fluidez e o desenvolvimento na região.

Esse tipo de serviço atende diretamente quem vive e trabalha na região, facilitando o escoamento da produção e o deslocamento com mais segurança, ressaltando assim, a importância das ações para o desenvolvimento regional, melhorando as condições de tráfego, além de fortalecer a economia local.

As obras se estendem em todo o trecho da RO-476, na região sentido distrito de Novo Riachuelo

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, evidenciou o compromisso contínuo da gestão com a malha viária estadual. “As equipes atuam de forma estratégica para manter as rodovias em boas condições, especialmente em trechos importantes como esse, que conecta comunidades e contribui para o desenvolvimento dos municípios.”

O residente da 8ª Residência Regional do DER-RO, Enivaldo de Souza, destacou o empenho das equipes em campo. “Estamos atuando com equipes e maquinários para garantir a recuperação desse trecho, melhorando o acesso ao distrito de Nova Riachuelo. Nosso objetivo é oferecer uma via mais segura e com melhores condições de tráfego para todos que utilizam a rodovia.”

O titular da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, enfatizou o acompanhamento técnico das frentes de serviço. “Realizamos o monitoramento das ações para garantir que os serviços sejam executados com qualidade, seguindo os padrões necessários para oferecer mais durabilidade e eficiência à rodovia.”